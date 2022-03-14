İskele'de çevre eylemi hazırlığı

İşte İnisiyatifin yaptığı açıklama;

ACİL EYLEM ÇAĞRISI

KIYI VE ÇEVRE YAĞMASINA DUR DE!

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi Kıbrıs Türk halkını İskele’de devam etmekte olan kıyı yağmasına dur demeye ve taraf olmaya çağırır.

Her ailenin yaz/ kış demeden, cebimde ne kadar kaldı diye düşünmeden, çoluk çocuğun oynadığı, arkadaşların bir araya geldiği, denizin en güzel olduğu sahile sahip çıkmak için gelin hep beraber yürüyelim!

Çünkü;

Biz, halk olarak İskele Sahiline vurgunuz ve onu elimizden almamaları için 19 Mart 2022 Cumartesi saat 14:30'da Babutsa Büfe de tepkimizi ortaya koyuyoruz.

İskele’nin en güzel sahili parça parça peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Sahillere ve doğaya arsızca saldırı işbirlikçileri eli ile durmadan, ara vermeden devam ediyor.

İskele’nin 22 Kilometre boyunca devam eden güzelim halka ait olan sahilleri yetkili / yetkisizler tarafından göz göre göre adeta peşkeş çekiliyor.

• Halkın tüm tepkisine ve de yürürlükteki tüm mevzuatlara aykırı olduğu halde İskele Long Beach’te henüz daha ruhsatı alınmamış kumsalın üzerine 7 kat otel inşaat girişimleri devam ediyor.

• Bu yetmezmiş gibi halkın malı olan ve kullanımında olan Long Beach’teki İskele Belediyesi’ne ait büfe, restoran, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, yeşil alanlar ve sahil adına yap-işlet-devret denen ancak ilk etap da 18 yıllığına bir özel şirkete projesiz, izinsiz, Bakanlar Kurulu kararı olmadan adeta yangından mal kaçırır gibi peşkeş çekilmeye çalışılan vizesiz ve de izinsiz inşaat gece-gündüz durmadan inşaat devam ettirilmektedir.

• İskele’deki yetkililer ise bu duruma göz yummaktadır. İnisiyatifimiz bu hukuksuzluğun ortadan kalkması ve gereken yıkım emirlerinin verilmesi için YİM’e dava da dosyalamıştır.

Tüm bu hukuksuzluklara göz yumanlar, halkın malını adeta giderayak peşkeş çekmeye çalışanlar bu mücadeleyi küçümsemeye çalışmakta ve “bunlar zaten 6 kişidirler” demektedirler.

İnisiyatifimiz bu “Summak Dayı” yaklaşımlara dur demek halkın mallarının peşkeş çekilmesinin önüne geçebilmek için gür ve güçlü bir ses vermek gerektiğini düşünmektedir.

Tüm bu gerekçelerle Kıbrıs Türk halkına açıkça çağrı yapmaktayız İskele Sahillerindeki vurgun ve talana dur demek için Cumartesi saat 14:30’da İskele Long Beach’te bir araya geliyor tepkimizi ortaya koyuyoruz.

Gelecek nesillerin ve çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için 19 Mart 2022 Cumartesi günü bir araya gelelim vurguna ve talana dur diyelim.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi

Eylem Komitesi