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İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmiyor!

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İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmiyor!
İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmiyor!

İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmiyor!

İskele Belediyesi'ne ait piknik alanının sahilini adeta işgal eden ve sağlıksız bir şekilde yapılaşma da yapan karavanlara hiç bir yetkili mercinin müdahale etmemesi kafalarda soru işaretleri yaratıyor.

 

SAHİLLER KAYMAKAMLIĞIN SORUMLULUĞUNDA

Sahilleri Koruma  Yasası gereği sahillerdeki her türlü inkişaf ve doğa tahribatı durdurmak Kaymakamlıkların yasal olarak görevi bulunuyor. 

Yeniboğaziçi bölgesinde uzunca bir süre gündeme gelen karavanlarla ilgili bu kez İskele sahillerindeki karavan sayısısı dikkatlerden kaçmıyor.

İskele Kaymakamlığı'nın 2 ay kadar önce karavan sahiplerine ihbar gönderdiği ancak üzerinden 2 ay gibi bir zamaan geçmesine rağmen herhangi başka bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

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BELEDİYE DE SESSİZ

İskele Belediyesi'nin kullanımında olan ve uzun bir süre bölge halkının mücadelesi ile ağaçlandırılan ve park  haline getirilen bölgenin hemen önünde yer alan karavanlar ile ilgili İskele Belediyesi de sessizliğini koruyor.

 

ADETA ÜCRETSİZ KAMP ALANI

İskele sahillerinde yer alan karavanların sağlık koşullarının ne durumda olduğu atıkların nasıl muhafaza edildiği ise bilinmiyor. İskele Belediye Piknik alanı önünde bulunan Karavanlara kaçak yapılar da eklentiler de yapıldığı görülüyor.

 

DETAY HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Detay Gazetesi İskele bölgesinde uzun süredir rahatsızlık ve tartışma konusu olan karavanları dron ile havadan görüntüledi.

 

KARVAN  YASASI YOK KİMSE MÜDAHALE ETMİYOR

KKTC'de karavan ve kamp alanları  ile ilgili yasa ise Cumhuriyet Meclisi'nin alt komitesinde bekletiliyor.

Karavan ve kamp alanları  ile ilgili herhangi bir yasa bulunmuyor.

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HALK TEPKİLİ

İskele bölge halkının yasa dışı kimseden izin alınmadan oluşan karavan alanı ile ilgili yetkililerin duyarsızlıklarına tepkili olduğu belirtiliyor.

 

 

 

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