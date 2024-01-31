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İskele'de yasa dışı tarikat yurdu olduğu ortaya çıktı!

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Süleymancılar tarikatına bağlı Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneğine ait İskele’de ortaya çıkardığı yurt, 2021’de verilen izinlere aykırı şekilde faaliyet gösteriyor.
İskele'de yasa dışı tarikat yurdu olduğu ortaya çıktı!

İskele'de yasa dışı tarikat yurdu olduğu ortaya çıktı!

Süleymancılar tarikatına bağlı Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneğine ait İskele’de ortaya çıkardığı yurt, 2021’de verilen izinlere aykırı şekilde faaliyet gösteriyor. 

Bugün Kıbrıs'ın haberine göre  tapuya kayıtlı koçanda ‘tarla’ olarak görülen araziye İskele Belediyesinin 2021’de verdiği inşaat ruhsatında derneğe ait olduğu belirtilen yaklaşık 2,5 dönümlük parsele 4 milyon TL değerinde, 220 metrekare civarı ‘apartman tipi konut’ yapılacağı belirtiliyor.

 

RUHSATTA SADECE KONUT İZNİ VAR YURT İZNİ YOK
Derneğin karar defterinde ise buraya dernek binası, lokal ve lojman yapılacağı bilgisi yer alıyor. Belediyenin inşaat ruhsatında ayrıca “Konu Apartman Tipi Konut projesi amacı dışında yurt kullanımı, pansiyon vb kullanılmayacaktır” diye özellikle belirtiliyor.

 

ÖĞRETMENLER POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Anayasaya aykırı, laiklik dışı faaliyetler yürütüldüğü gerekçesiyle 18 yaşından küçük çocukların barındığı yurdu dün öğretmen sendikaları İskele polisine  şikayet etti. 

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