İskoçya ocak ayı sonuna kadar karantinaya giriyor

"Şu anki durum geçen yılın mart ayı kadar endişe verici" diyen İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon yaptığı açıklamada, bu gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Bundan böyle ülkede zorunlu haller dışında evden çıkmak yasak. Önlemler kapsamında ayrıca restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethanelerin kapatılması da var.

İngiltere'nin de karantina kararı alması bekleniyor

İskoçya'nın açıklaması, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın salgınıyla mücadelede daha sıkı önlemler alındığını duyurmasının öncesinde geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Johnson'ın, Covid-19'un daha hızlı bulaşan türünün yayılmasın durdurmak, hastaneleri korumak ve hayat kurtarmak için artık daha fazla adım atılması gerektiği konusunda net olduğu belirtildi.

75 binden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülke, daha önce 2 kez karantinaya gitmişti.