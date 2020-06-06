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İskoçya’da Başbakanın Sokağa Çıkma Yasağına Uymayan Başdanışmanı İstifa Etti

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İskoçya’da Başbakanın Sokağa Çıkma Yasağına Uymayan Başdanışmanı İstifa Etti
İskoçya’da Başbakanın Sokağa Çıkma Yasağına Uymayan Başdanışmanı İstifa Etti

İskoç özerk yönetiminin tıp konusundaki başdanışmanı Dr. Catherine Calderwood, ailesiyle birlikte ikinci evlerini ziyaret ettiği için polis tarafından uyarıldıktan sonra istifa etti.

Calderwood ve ailesinin seyahatlerinin fotoğrafı Scottish Sun gazetesi tarafından yayınlanmıştı.

Pazar günü öğlen saatlerinde özür dileyen Calderwood, görevine odaklanmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Calderwood, Pazar akşamı istifa etti.

İskoçya Emniyet Genel Müdürü Iain Livingstone da yerel polis memurlarının Calderwood'u uyardığını belirterek "Evlerden çıkmama kuralı istisnasız herkes için geçerlidir" dedi.

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