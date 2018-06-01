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İsmail Arter: “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

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Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Cuma  günkü ilk konuğu Gazimağusa Belediye Başkanı ve bağımsız aday İsmail Arter oldu. Program sunucusu Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Arter, projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi…
İsmail Arter: “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Cuma  günkü ilk konuğu Gazimağusa Belediye Başkanı ve bağımsız aday İsmail Arter oldu. Program sunucusu Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Arter, projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi…

İsmail Arter: “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Taner Ulutaş’ın programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine “Günaydınlar, iyi yayınlar diliyoruz, ben teşekkür ederim bizi böyle bir programa davet edip ağırladığınız için. Evet tabiatıyla yerel yönetimlerde mali durum çok çok önemlidir. Bölge insanının verdiği vergilerle ve devletten gelen katkılarla oluşan bir bütçe. Bu bütçeyi siz hizmete dönüştüreceksiniz ve bu mali yapı da kötüye gitmemesi lazım. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde bazı belediyelerin mali sıkıntıları olduğunu, batma kelimesinin ordan geldiğini ve hiç hoş olmayan olayları yaşıyoruz tabiatıyla. Ancak ben Gazimağusa Belediyesi için şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, devraldığımız günkü mali yapısı neyse şimdiki mali yapı o günkünden çok daha iyidir” diyerek başlayan Başkan Arter, daha sonra hem Taner Ulutaş’ın, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Mağusa için yaptıklarını anlattı ve yapmak istediklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Belediyenin borcunu 5 milyon sterlinden 2 buçuk milyon sterline düşürdük”

“Biz 4 yılda Mağusa’da çok şey yaptık”

“Mağusa için yaptığım projelerde hep oy birliğini aradım”

“Göreve geldiğinizde ‘Suriçi öldü’ diyenler vardı, şimdi Suriçi canlandırıldı”

“Derinya Kapısı’nın açılması için geri sayım başladı”

“Mağusa’ya perşembe pazarını kazandırdık”

“Othello Parkı’nı yaptık oraya bir de Shakespeare büstü yaptık”

“Yeni bir Atatürk büstü yaptık”

“Yat limanı için proje çizdirdik. Ömer Kalyoncu döneminde güvenlik nedeniyle uygun görülmedi cevabı aldık. Askeri yetkililerle görüştüğümüzde destek görmüştük. Aldığımız cevabın arkasında siyasi bir niyet olabilir. Başbakanlık’tan gelen cevapta askerin kararıdır diye bir ek yoktu”

“Mağusa için imar planı projesi üzerinde çalışıyoruz. Bütün elektrik ve telefon hatları yer altına inecek”

“Mağusa Belediyesi, Maraş’ın da belediyeciliğini yapmaya hazırdır”

“Mutluyaka ve Tuzla için projelerimiz bitmek üzeredir. ”

“500 kapasiteli hayvan barınağımızı bitirdik”

“Mağusa’ya yani plajlar kazandırdık”

“Üniversitelerle işbirliği protokolü imzaladık. Ziraat Yüksek Okulu’nu hayata geçirmeye çalışıyoruz”

“Trafikle ilgili çalışmalar yapıyoruz”

“Park sorunumuz vardır, yeni bir çok katlı otopark yeri yapıyoruz”

“Ne yapacağımızı çok söyleyemedim ama nasıl derler, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

“Toplu konut insanlarımızın ihtiyacı olan bir projedir. Biz çalışmamızı yapıyoruz, eğer hükümet böyle bir işe girecekse biz dosyalarımızı paylaşmaya hazırız”

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 9. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Gazimağusa Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.

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