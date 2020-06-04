Ülkenin tanınan akademisyenlerinden, gazeteci-yazar İsmail Kemal, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor…
Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşamını yitiren Kemal’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 12.00’de, Lefke Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenleneceği duyuruldu.
Cenaze töreninde Covid-19 tedbirleri sebebi ile camide toplanılmayacağı ifade edildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören İsmail Kemal’in, kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilmişti…
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