İspanya Başbakanı: İsrail ile yaşadığımız krizden değil Gazze'deki ölümlerden endişe duyuyoruz

Sanchez, İspanya'nın CadenaSer radyosuna yaptığı açıklamada, "İsrail ile elbette ki en iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz ama beni asıl endişelendiren; diplomatik kriz değil, Gazze'de öldürülen siviller" dedi.

"Terör örgütü Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını tabii ki net ve kesin bir şekilde kınıyoruz. İlk andan itibaren rehinelerin şartsız ve hemen serbest bırakılması hususunda ısrarcı olduk" diyen Sanchez, "Ancak diğer yandan 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen sivillerin sayısı da kesinlikle tahammül edilemez ve kabul edilemez" diye konuştu.

Sanchez, İspanya'nın "barışa aşık bir ülke olduğunu, İsrail'i dost olarak gördüklerini ama buna rağmen "dünyanın barışa en fazla gereksinim duyulan bölgesinde bugüne kadar sergiledikleri politikayı sürdüreceklerini" kaydetti.

Orta Doğu'da yaşananların "ahlaki ve jeopolitik" olmak üzere İspanya ve Avrupa açısından iki önemi olduğunun altını çizen İspanya Başbakanı, "Orta Doğu'da barışın sağlanmasının Avrupa'nın stratejik çıkarına olduğuna inanıyorum. Akdeniz'de istikrarın olması önemli. Küresel Güney ülkeleriyle yakınlaşma, Akdeniz'de istikrar aynı zamanda Avrupa'nın da çıkarınadır. Bu, Küresel Güney olarak adlandırılan ülkelerin, Avrupa'nın siyasi pozisyonunda çifte standart uygulandığını görmemeleri açısından da önemli" ifadelerini kullandı.

Sanchez, "Avrupa, uluslararası boyuttaki bu krizden çok daha güçlenmiş ya da çok daha izole olmuş şekilde çıkabilir" uyarısında bulundu.

Avrupa'da İspanya gibi düşünen ülkelerin de var olduğunu aktaran Sanchez, (Almanya'yı kastederek) tarihi sebeplerden dolayı diğer tarafa daha yakın olan ülkelerin de bulunduğunu söyledi.

Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü "Gazze'de hiçbir şekilde Filistin yönetiminden yeni bir idarenin olmayacağı" ifadesini anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:

"O zaman çözüm nerede? Bu bombalama bittikten sonra İsrail'in planı ne? Uluslararası toplum, erdemi bir zorunluluk haline getirmeli ve her 4-5 yılda bir tekrarlanan bu savaşın, çatışmaların kesin çözümüne yönelik açık bir kapı göstermeye çalışmalıdır. Bu yüzden iki devletli çözümün önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten Avrupa ve Batı dışında dünyanın geri kalanı, 130'dan fazla ülke Filistin devletini tanıyor."

İspanya ve İsrail arasındaki diplomatik kriz

İspanya Başbakanı Sanchez'in Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile birlikte 23-24 Kasım tarihlerinde İsrail, Filistin ve Mısır'ı kapsayan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, İsrail tarafından tepki çekmişti.

Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." şeklinde konuşmuş ve "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu" söylemişti.

İspanyol televizyonu RTVE'ye 30 Kasım'da verdiği demeçte Sanchez, "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz. İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız ve erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe bırakıyor" ifadelerini kullanmış ve bu açıklamalardan sonra İsrail, Madrid Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çağırmıştı.

Hamas tarafından dün yapılan bir açıklamada ise "İspanya'dan pozisyonunu netleştirmesi ve Filistin'e destek de Avrupa'da diğer ülkelere liderlik etmesi" istenmişti.