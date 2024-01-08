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İspanya'da grip vakaları arttı: Hastanelerde maske zorunluluğu başladı

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İspanya'da son haftalarda büyük artış gösteren grip başta olmak üzere COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonu vakaları nedeniyle bazı bölgelerdeki hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi.
İspanya'da grip vakaları arttı: Hastanelerde maske zorunluluğu başladı

İspanya'daki 17 özerk yönetimden 4'ünde hastane ve diğer tüm sağlık merkezlerinde maske zorunluluğu uygulamasına geçildi.

Valensiya ve Murcia geçen hafta sonunda Katalonya ise bugünden itibaren hastane ve diğer tüm sağlık merkezlerinde maske takılmasını zorunlu hale getirirken, Aragon özerk bölgesinde bu uygulama şimdilik sadece sağlık personeli için geçerli.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, sağlık merkezlerindeki maske takma zorunluluğunun ülke geneline yayılması için tüm özerk yönetim hükümetleriyle toplantı yapsa da Madrid, Galiçya, Castilla ve Leon gibi bazı özerk yönetimler buna karşı çıktı.

Muhalefetteki sağ partilerin iktidarda olduğu bu özerk yönetimler, "vatandaşların kendilerini korumak için yeterli bilince sahip olduğunu" savunarak maske kullanımının "zorunluluk değil tavsiye olarak" getirilmesini isteyince ortak karar alınamadı.

Özerk yönetim hükümetlerinden bu soruna ilişkin çözüm önerilerini sunmalarını talep eden Bakan Garcia'nın, hafta içinde yeni bir toplantı organize etmesi öngörülüyor.

Diğer yandan Onda Cero adlı İspanyol radyosuna konuşan Bakan Garcia, hastanelerdeki yoğunluğu önlemek için hafif grip vakalarında, çalışanlara doktor raporsuz 3 günlük ev istirahati getirilmesini önerdiğini, bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu ile çalışma başlatıldığını açıkladı.

İspanyol Bakan, grip salgınıyla ilgili mevcut durumun "endişe verici olduğunu ve önlem alınması gerektiğini" söyledi.

İspanya'da COVID-19 salgını döneminde başlayan kapalı alanda maske takma zorunluluğu kademeli olarak kaldırılmış ve son olarak 3 Temmuz 2023'te Bakanlar Kurulunda alınan kararla hastanelerdeki bu uygulamaya son verilmişti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede grip nedeniyle hastaneye yatırılanların sayısı son 1 haftada yaklaşık yüzde 60 arttı.

Hastanelerde solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı en fazla yoğunluk Castilla-La Mancha (her 100 bin kişide ortalama 1709 vaka), Valensiya, Asturias, Kanarya Adaları ve Castilla ve Leon özerk yönetimlerinde görülüyor.

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