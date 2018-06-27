  • BIST 95.454
  • Altın 185,626
  • Dolar 4,5995
  • Euro 5,3366
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu

» »
Eskimiş mobilya ve duvarlarınızın görünümünü boyayla düzeltebilirsiniz ama konu tarihi eserlere gelince bunu uzmanlara bırakmak en iyisi.
İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu

İspanya'da bir kilise, bu gerçeği biraz geç fark etmiş gibi gözüküyor.

Tarihi Aziz George heykelini restore etmek için bir resim ve elişleri öğretmeni tutan kiliseden paylaşılan fotoğraflarda heykelin pembe yüzü ve parlak zırhı dikkat çekiyor.

Kültür yetkilileri kilisenin bu girişimini "korkunç" olarak niteliyor.

İspanya'nın sanat koruma kurulu yaptığı yazılı açıklamada "Kültür mirasımıza yönelik saldırılara daha fazla tolerans gösteremeyiz" diyor ve ekliyor:

"Bu restorasyonu yapan kişinin bu tür işler için gereken eğitimi almadığı bariz."

İspanyol haber ajansı EFE'ye göre ülkenin kuzeyindeki Estella kentindeki kilise başlangıçta heykeli restore etmektense temizlemek istiyordu.

Fakat heykelin son durumunu gören yerel yetkililer, kilisenin planlarındaki değişimden haberdar edilmedikleri için öfkeli.

Guardian gazetesine yazan kentin belediye başkanı Koldo Leoz, "Kent konseyi de bölgesel hükümet de bu restorasyon girişiminden habersizdi" dedi.

Bazıları bu "restorasyonu" 2012'de bir İsa freskini restore etme girişimine benzetti.

Ünlü girişimde kilise cemaatinin yaşlı üyelerinden Cecilla Gimenez fırçasını eline alıp nem nedeniyle hasar gören 19. yüzyıldan kalma sanat eserini onarmaya çalışmış fakat sonuç tüm dünyanın ilgisini çekecek ölçüde kötü olmuştu.

Bu girişim o kadar ünlenmişti ki, Zaragoza yakınlarındaki eseri görmeye on binlerce kişi gitti ve Gimenez de sonunda kendi sanat sergisini açtı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Londra Kıbrıs’tan daha sıcak olacak22 Haziran 2018 Cuma 19:28
  • AB ülkelerinde sığınmacı zirvesi çatlağı22 Haziran 2018 Cuma 17:24
  • Macaristan'da göçmenlere yardım etmek artık suç21 Haziran 2018 Perşembe 08:50
  • Yunanistan ve Makedonya arasında anlaşma17 Haziran 2018 Pazar 17:10
  • Yunanistan ve Makedonya "isim sorunu" anlaşmasını imzaladı17 Haziran 2018 Pazar 14:47
  • Alman otomotiv devi Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası16 Haziran 2018 Cumartesi 10:36
  • AB ile ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor15 Haziran 2018 Cuma 14:45
  • Makedonya Cumhurbaşkanı'ndan isim değişikliği anlaşmasına ret14 Haziran 2018 Perşembe 15:59
  • Londra’da 1.Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali yapıldı14 Haziran 2018 Perşembe 11:08
  • Yunanistan siyasetinde "Makedonya" sınavı13 Haziran 2018 Çarşamba 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti