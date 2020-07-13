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İspanya’da seçim

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İspanya’da seçim
İspanya’da seçim

İspanya’nın kuzeyindeki Bask ve Galisya özerk bölgede de yapılan yerel parlamento seçimlerinde sandıkların yüzde 98’i açıldı.

Bask bölgesinde iktidarda olan ve 1990’dan bu yana seçimleri kazanan Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 2016’da yapılan son seçimlerde 28 olan milletvekili sayısını 31’e çıkardı.

Bask Milliyetçi Partisi’nin, bölge siyasetinde alışılmış bir şekilde yeni yasama döneminde de Bask Sosyalist Partisi’nin (PSE) dışarıdan desteğiyle Bask’ı yönetmesi ve 2012’den bu yana Bask Özerk Hükümet Başkanı olan İnigo Urkullu’nun görevine devam etmesi öngörülüyor.

Bask bölgesinde öne çıkan diğer bir sonuç da terör örgütü ETA sempatizanlığıyla bilinen EH Bildu partisinin 17 olan milletvekili sayısını 21’e çıkartması oldu.

Ayrıca, İspanya’da üç yıllık kısa bir geçmişi olan, göçmen ve İslam karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağ görüşlü Vox partisi, ilk defa katıldığı Bask seçimlerinde 1 milletvekilini parlamentoya soktu.

Galisya bölgesinde merkez sağ görüşlü Halk Partisi’nin (PP) 1990’dan bu yana süregelen üstünlüğü devam etti.
Halk Partisi, son seçimlerde 41 olan yerel parlamentodaki milletvekili sayısını 1 artırıp 42’ye çıkarırken, 75 sandalyeli Meclisteki çoğunluğa sahip olarak iktidarda kaldı.
Galisya’da 2009’dan bu yana özerk hükümet başkanı olan Alberto Nunez Feijoo’nun normal şartlarda gelecek 4 yıl bu görevini sürdürmesi bekleniyor.

Galisya seçimlerinde diğer önemli sonuç ise yerel milliyetçiliği ve bağımsızlık talepleriyle bilinen Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) partisinin yükselişi oldu. Galisya Milliyetçi Bloğu, 6 olan milletvekili sayısını 19’a çıkardı.

Diğer yandan Bask ve Galisya seçimlerinde, Kovid-19 salgını nedeniyle sandıklarda önlemler sıkılaştırılırken, testi pozitif çıkan 500 kişinin oy kullanmasına izin verilmedi.
Bask ve Galisya’daki seçmenler, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyarak oylarını kullandı.

Bask’taki seçimlere katılım oranı yüzde 52’de kalırken, bunun şimdiye kadar bölgede yapılan yerel parlamento seçimlerindeki en düşük oran olması dikkati çekti.
Galisya’daki seçimlerde ise katılım oranı yüzde 58 olurken, 2016’daki son seçimlere göre 5 puanlık artış yaşandığı gözlendi.

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