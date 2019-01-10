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İspanya'da şike skandalıyla çalkalanıyor: 28'i profesyonel sporcu 83 kişi gözaltında

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İspanya'da şikeyle çalkalamıyor: 28'i profesyonel sporcu 83 kişi gözaltında
İspanya'da şike skandalıyla çalkalanıyor: 28'i profesyonel sporcu 83 kişi gözaltında

Avrupa Polis Ofisi (Europol) imzası taşıyan açıklamada, İspanyol polisi tarafından düzenlenen operasyon neticesinde 28'i profesyonel oyuncu olan toplamda 83 kişinin ITF Futures ve Challenger kategorilerinde oynanan maçlarda şike yaptıkları gerçeksiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, ITF Futures ve Challenger kategorilerinde oynanan profesyonel tenis maçlarıyla bağlantılı bahis oyunlarında şike yapan bir örgütün ortaya çıkarıldığı belirtildi.

 

Avrupa Polis Ofisi'nden (Europol) yapılan açıklamada, aralarında 28 profesyonel tenisçinin de olduğu 83 kişiyi şike yoluyla milyonlarca euro kazandıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

 

​Europol'un açıklamasında, "İspanyol polisi ve İspanya Ulusal Anayasa Mahkemesi tarafından koordineli olarak yürütülen ‘Bitures' adı verilen operasyon neticesinde, profesyonel tenis maçlarını sonuçlarına etki ederek şike yapan bir organize suç örgütü ortadan kaldırılmış" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İspanyol yetkililerin 11 eve düzenlediği baskınlarda, 167 bin euro nakit para, bir adet tüfek, birkaç tane lüks otomobil ele geçirildiği belirtilirken, ayrıca operasyon kapsamında 42 adet banka hesabını dondurduğu bilgisi paylaşıldı.

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