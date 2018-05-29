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İsrail Gazze'de gerilimi tırmandırıyor

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Gazze Şeridi'nden İsrail'e havan saldırısı düzenlendiği iddialarının ardından İsrailli yetkililerden peş peşe gelen "Gazze'ye saldırı" tehditleri gerilimli olan bölgedeki tansiyonu daha da artırdı.
İsrail Gazze'de gerilimi tırmandırıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e havan saldırısı düzenlendiği iddialarının ardından İsrailli yetkililerden peş peşe gelen "Gazze'ye saldırıtehditleri zaten gerilimli olan bölgedeki tansiyonu daha da artırdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nden bu sabah İsrail'e en az 25 havan mermisi fırlatıldığı" ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca atılan havanların büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" adlı savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ve saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik danışmanlarını acil toplantıya çağırdı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Netanyahu, saldırıdan Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutarak "İsrail ordusu büyük bir güçle buna cevap verecek ve İsrail kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve diğer askeri yetkilileri "özel durum değerlendirmesi" yapmak için toplantıya çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada da Gazze'den İsrail topraklarına en az 25 havan mermisi fırlatıldığı iddia edilerek "Hiçbir ülke, kendi halkına yönelik buna benzer bir tehdidi kabul edemez." ifadesine yer verildi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ise düzenlenen havan saldırısına cevap verileceğini kaydetti.

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