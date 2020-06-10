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İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Ürdün ile imzalanan barış anlaşmasını korumalıyız"

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İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Ürdün ile imzalanan barış anlaşmasını korumalıyız"
İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Ürdün ile imzalanan barış anlaşmasını korumalıyız"

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yahudi yerleşim birimleri yöneticileriyle bir araya gelerek işgal altındaki Batı Şeria topraklarının bir kısmının ilhak edilmesi planını görüştü. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelip siyasi konuları görüştüklerini ve görüş birliğine varmayı umut ettiğini belirten Gantz, ABD'nin İsrail'in en iyi dostu olduğuna ve stratejik meselelerde kendilerini desteklediğine, bu nedenle de bu ortaklığı koruyacaklarına işaret etti.

"Siyasi adımlar atarken çevremizde ve bölgede ne olduğuna iyice kulak vermeliyiz. Ürdün'le 1994'te imzaladığımız Vadi Arabe Antlaşması'nı korumalıyız. Bu anlaşmalar bölgenin istikrarı ve hepimizin güvenliğini sağlamaya çok yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi planlayan İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanıyor.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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