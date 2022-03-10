  • BIST 2.063,15
  • Altın 937.551
  • Dolar 14.7357
  • Euro 16.3627
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

İsrail Zelenskiy'e izin vermedi: Parlamentoda konuşma talebi reddedildi

» »
Ukrayna'dan, devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin İsrail Parlamentosu Genel Kurulu'nda video konferans yoluyla konuşma yapmasına dönük talebine Tel Aviv'den ret yanıtı geldi.
İsrail Zelenskiy'e izin vermedi: Parlamentoda konuşma talebi reddedildi

Ukrayna'dan, devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin İsrail Parlamentosu Genel Kurulu'nda video konferans yoluyla konuşma yapmasına dönük talebine Tel Aviv'den ret yanıtı geldi.

İsrail Parlamentosu Başkanı Mickey Levy, parlamenterlerin tatile çıktığı ve salonun tadilata alınacağı gerekçesiyle, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk'un talebini reddetti.

Levy, tadilat nedeniyle Zelenskiy'nin parlamenterlere başka bir yerde konuşma yapabileceğini söyledi.

Zelenskiy, birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu ve İngiliz Avam Kamarası'na video konferans yoluyla konuşma yapmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polonya'nın MiG-29 savaş uçağı önerisi tartışma konusu oldu09 Mart 2022 Çarşamba 13:29
  • Ukrayna’da ilerleyen Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı09 Mart 2022 Çarşamba 13:08
  • Rusya-Ukrayna savaşı… En acı fotoğraf: Bir aileyi yok ettiler09 Mart 2022 Çarşamba 13:08
  • Wall Street Journal: Suudi Arabistan ve BAE, Biden’ın Ukrayna aramalarına yanıt vermiyor09 Mart 2022 Çarşamba 11:48
  • “Ukrayna işgali, Avrupa’da Rus ordusuna duyulan korkuyu azalttı”09 Mart 2022 Çarşamba 11:32
  • Ukrayna limanlarındaki Türk gemilerinin personelleri tahliye edildi09 Mart 2022 Çarşamba 10:52
  • Kuleba: Görüşme, Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek09 Mart 2022 Çarşamba 10:10
  • Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9’a kadar açık08 Mart 2022 Salı 14:46
  • AB, Rusya ve Belarus'a yeni yaptırım paketi hazırladı08 Mart 2022 Salı 14:28
  • Zelenskiy: Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü08 Mart 2022 Salı 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti