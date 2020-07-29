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İsrail'de Covid-19 vaka sayısı 65 bini geçti

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İsrail'de Covid-19 vaka sayısı 65 bini geçti
İsrail'de Covid-19 vaka sayısı 65 bini geçti

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 teşhisi konulan 12 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 3165 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 486'ya ulaştığı, vaka sayısının da 65 bin 791'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 316'sının durumunun ağır olduğu, toplam 32 bin 157 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Covid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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