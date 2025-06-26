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İsrailliler Larnaka’ya çok katlı iki bina inşa edecek

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Güney Kıbrıs’ın Çevre Dairesi, Larnaka sahil şeridine İsrailliler tarafından 68 metrelik çok katlı iki bina inşa etmesiyle ilgili çevre araştırmasını şartlı olarak onayladı.
İsrailliler Larnaka’ya çok katlı iki bina inşa edecek

İsrailli “Solvin Ltd.” şirketi tarafından yapılacak yatırımın toplam maliyetinin 40 milyon euro olarak hesaplandığını yazan Fileleftheros gazetesi, binaların maksimum yüksekliğinin 67,7 metre olmasının önerildiğini ifade etti.

Haberde çevre dairesinin projeyle ilgili olarak, izin verilen maksimum yüksekliği 68 metre olarak belirleyen yasanın ilgili maddesini göz önünde bulundurduğu kaydedilirken, projenin inşa edildiği bölgede kızı erozyonu olduğu ve inşaatın başlamasından önce kıyının iyileştirilmesinin tamamlanması gerektiği belirtildi.

 

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