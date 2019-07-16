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Istakoz ile gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı istifa etti

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Aşırı harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, gelen tepkilerin ardından istifa etti. De Rugy, 'Medya lincine uğradım' açıklamasında bulundu.
Istakoz ile gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı istifa etti

Aşırı harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, gelen tepkilerin ardından istifa ettiğini duyurdu.

"Medya lincine uğradım" açıklamasında bulunan de Rugy, "Ailemi hedef alan saldırı ve medya linci beni geri adım atmaya zorladı. İstifamı bu sabah başbakana sundum" dedi.

AFP'de yer alan habere göre De Rugy, lüks akşam yemeklerinin de dahil olduğu aşırı harcamalarını belgeleriyle ortaya koyan basın kuruluşu Mediapart'a dava açtığını belirtti.

Mediapart, de Rugy'nin Ekim 2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında 10 lüks akşam yemeği verdiğini, misafirlere meclise ait mahzenden yıllanmış şarap ve şampanya ikram ettiğini iddia etmişti.

ISTAKOZ VE PAHALI ŞARAPLAR

De Rugy ve eşi tarafından akşam yemeğinde sunulan ıstakoz ve yıllanmış pahalı şaraplar, basın kuruluşu tarafından görüntülenmiş ve paylaşılmıştı.

De Rugy, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından söz konusu akşam yemeklerinin kendisinin ve eşinin yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini belirtmiş ve istifa edilecek bir durum olmadığını belirtmişti.

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