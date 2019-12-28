  • BIST 113.684
  • Altın 289,393
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

"İstanbul halkının yüzde 72'si Kanal İstanbul'un yapılmasını istemiyor"

»
Artıbir Araştırma Şirketi, Kanal İstanbul ve yerli otomobil hakkında anket yaptı
"İstanbul halkının yüzde 72'si Kanal İstanbul'un yapılmasını istemiyor"

Artıbir Araştırma Şirketi, Kanal İstanbul'a dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 72.4'ü Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı çıktı. Araştırma sonuçlarını yorumlayan Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, Kanal İstanbul için referandum yapılırsa Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla kazanacağını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için gerekirse referanduma gidilebileceğini söylemişti. İmamoğlu'nun ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de referandum çağrısı yapmıştı. Konu hakkında açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise referandumun gündemlerinde olmadığını söylemişti.

26-27 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen araştırmada 500 kişiye, telefonla yapılan görüşmelerde, "Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 72.4'ü Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı çıkarken, yüzde 21.2 'evet yanıtını verdi. Katılanların yüzde 6.4'ü ise ise 'fikrim yok' dedi. 

1577538606528-fgdgfg.jpg

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, İstanbul halkının Kanal İstanbula karşı olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul konusunda Ak Parti’nin halkı ikna etmesi çok zor görünüyor" dedi. Çalışkaner, Kanal İstanbul için İstanbul'da referanduma gidildiği takdirde Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla kazanacağını savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz: Üzerini kapatmaya çalışmışlar!26 Aralık 2019 Perşembe 18:31
  • TC Anayasa Mahkemesi: Wikipedia'ya erişim engeli hak ihlâli, yasak kaldırılsın26 Aralık 2019 Perşembe 18:00
  • Ali Babacan partisinin ne zaman kurulacağını açıkladı26 Aralık 2019 Perşembe 17:43
  • Türkiye'de Asgari ücret 2324,70 lira olarak belirlendi.26 Aralık 2019 Perşembe 17:36
  • Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! 2020 yılı asgari ücreti Türkiye'de belli oldu...26 Aralık 2019 Perşembe 17:20
  • İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul çağrısı: Davet etsinler gelelim, eminim ikna ederim26 Aralık 2019 Perşembe 16:59
  • Erdoğan: Meclis açılınca Libya’ya asker gönderme tezkeresini gündeme alacağız26 Aralık 2019 Perşembe 16:24
  • Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı26 Aralık 2019 Perşembe 16:11
  • Prototipi İtalya’dan getirilen yerli otomobilden yeni detaylar: Başlatma tuşu ve menüsü İngilizce26 Aralık 2019 Perşembe 15:53
  • Hasan Mezarcı Noel'de 'doğum gününü' kutladı: Arkadaşları 'İyi ki doğdun Mesih' diye şarkı söyledi (Video)26 Aralık 2019 Perşembe 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti