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İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurtdışı kargo KKTC'ye

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İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleşen ilk yurt dışı kargo gönderimi, KKTC’ye, ilk yurt içi kargo taşıması ise, ile Ankara’ya yapıldı.
İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurtdışı kargo KKTC'ye

İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleşen ilk yurt dışı kargo gönderimi, KKTC’ye, ilk yurt içi kargo taşıması ise, ile Ankara’ya yapıldı.6 Milyon ton kargo taşıma kapasitesiyle Türkiye’yi, dünyanın lojistik merkezi haline getirecek, İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleşen ilk yurt dışı kargo gönderimi, TK 0978 sayılı sefer ile KKTC’ye gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleşen ilk ticari yurt içi kargo taşıması ise, Turkish Cargo tarafından, 4 Şubat tarihinde TK 2124 sayılı sefer ile Ankara’ya yapıldı.

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