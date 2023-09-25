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İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 8 ayda yaklaşık 7,5 milyar dolarlık ihracat

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İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 4,6 artırarak, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile toplamda yaklaşık 7 milyar 500 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 8 ayda yaklaşık 7,5 milyar dolarlık ihracat

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçıları, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla, yılın ilk 8 ayında, 196 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payını yüzde 5,2’ye yükseltti.

Birliğe bağlı ihracatçılar, yılın ilk 8 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 487 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık’a ihracat gerçekleştirildi.

İİB tarafından yapılan ihracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri, Norveç’e gemi, yat ve hizmetleri, Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ön plana çıktı.

Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada

Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 535 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ağustos ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,3 artış ile 1 milyar 130 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları, ağustosta en fazla ihracatı Norveç, Irak, Birleşik Devletler, İtalya ile Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi.

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