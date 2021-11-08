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İSTANBUL'A BİLETİNİZ VARSA DİKKAT! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar...

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SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.
İSTANBUL'A BİLETİNİZ VARSA DİKKAT! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar...

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır" denildi.

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