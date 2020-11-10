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İstanbul'da Hes Kodu Zorunluluğu Kararı Alındı!

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Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Beyoğlu Belediyesi İstanbul'daki corona virüs vakalarının artması sonrası son dakika kararları aldı.
İstanbul'da Hes Kodu Zorunluluğu Kararı Alındı!

Daha önce kamu kurum ve kuruluşlara girişte zorunlu tutulan Hayat Eve Sığar (HES) kodu, insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanlarda da geçerli olacak.

UYMAYANA CEZA GELECEK

Bu kapsamda 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne HES kodu ile girilmesine karar verdi. HES kodu olmayanların meydan ve caddeye alınmayacağı, kaçak giriş yapanlara ise cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Bir diğer önlem ise Beyoğlu Belediyesi'nden geldi. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği "Güvenli Alan" uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı. Pazar esnafı da ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında HES kodunu görevlilere göstererek tezgah açabilecek.

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