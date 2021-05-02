İstanbul'da IŞİD eski lideri Bağdadi ile bağlantılı bir şüpheli yakalandı

İstanbul'da, IŞİD'in eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, IŞİD'in eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2014'te çatışma bölgelerine giden ve burada IŞİD içerisinde silahlı eğitim verdiği, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgütün karar organı içerisindeki sözde üst düzey emirleri ile müşterek hareket ettiği belirtilen yabancı uyruklu A.S.İ.M.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmada, 2019'da ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda öldürülen örgüt elebaşı Ebu el-Bağdadi'nin Suriye'de güvenli bölgelere geçişinde rol aldığı ve halihazırda çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı olarak hareket ettiği değerlendirilen zanlı, 28 Nisan'da Ataşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.