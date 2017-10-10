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SON DAKİKAKatalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

İşte BM Kıbrıs Raporu Tam Metni

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İşte BM Kıbrıs Raporu Tam Metni
İşte BM Kıbrıs Raporu Tam Metni

İşte BM Kıbrıs Raporu Tam Metni

Rapora ulaşmak için tıklayınız

 

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