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Katalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi
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Katalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi
İşte BM Kıbrıs Raporu Tam Metni
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KIBRIS SORUNU
10.10.2017 20:20
İşte BM Kıbrıs Raporu Tam Metni
İşte BM Kıbrıs Raporu Tam Metni
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Etiketler:
BM Kıbrıs Raporu
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