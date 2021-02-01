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İşte KKTC'de ay ay tespit edilen Covid-19 vaka sayıları

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İşte KKTC'de ay ay tespit edilen Covid-19 vaka sayıları
İşte KKTC'de ay ay tespit edilen Covid-19 vaka sayıları

İşte KKTC'de ay ay tespit edilen Covid-19 vaka sayıları..

KKTC'de 2021 yılının ocak ayında en yüksek sayı olan 713 Covid-19 Vakası tespit edildi.

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31 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2826  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 29     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 403. 958 

Toplam Vaka Sayısı: 2325

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1879 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

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