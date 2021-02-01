İşte KKTC'de ay ay tespit edilen Covid-19 vaka sayıları..
KKTC'de 2021 yılının ocak ayında en yüksek sayı olan 713 Covid-19 Vakası tespit edildi.
31 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2826
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 29
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 403. 958
Toplam Vaka Sayısı: 2325
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1879
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
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