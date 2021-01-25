İşte madde madde Üst Kurul Kararları

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Bakanlar Kurulu’na Lefkoşa ve Girne’de 27 Ocak’tan itibaren 10 Şubat’a kadar “tam kapanma” önerisi yaptı, ayrıca, tüm okulların “online eğitime” geçmesini önerdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Bakanlar Kurulu’na Lefkoşa ve Girne’de 27 Ocak’tan itibaren 10 Şubat’a kadar “tam kapanma” önerisi yaptı, ayrıca, tüm okulların “online eğitime” geçmesini önerdi.

Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilen kararlar henüz açıklanmadı. Yerel buluştaki artış nedeniyle Girne ve Lefkoşa’ya diğer ilçelerden giriş-çıkışların durdurulması da istendi.

Kararlara gerekçe olarak temaslıların kendilerini gizlemeleri ve temaslı takibinin etkin yapılamaması gösterildi.

İŞTE ÜST KURUL KARARLARI:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Girne ve Lefkoşa İlçelerinde hızla artan covid-19 vakalarını ve bulaşı dikkate alarak her iki ilçede tüm faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapanmanın 27 Ocak 00.01’den itibaren yürürlüğe girmesine karar verdi. Üst Komite her iki ilçede tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasını ve ülke genelinde ilk ve orta dereceli eğitimde çevrimiçi’ne geçilmesini istedi.

Ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağına ilişkin Bakanlar Kurulu’na öneride bulunan Üst Kurul yasağın 20.00-05.00’e çekilmesinin daha iyi olacağını vurguladı.

Üst Kurulun karar metninde Covid-19 bulaşan kişilerle temaslılarının kendini sakladığı, bu nedenle hastaneye geç başvurdukları, yoğun bakım ve ölümlerdeki artışında bu olduğu kaydedildi. Üst Kurul bu gerekçeyle temas takip ekibinin vaka ve temaslılarına ulaşmakta güçlük çektiği de ifade edildi.

Kararlara gerekçe olarak temaslıların kendilerini gizlemeleri ve temaslı takibinin etkin yapılamaması gösterildi.

Temaslı takibindeki sıkıntı nedeniyle hastaların hastaneye geç ulaştığı belirtilirken, “hastalıkların ağırlaşması, hastanede yatış ve yoğun bakım ihtiyacının artması, buna bağlı olarak yatak, hemşire ve doktor sayısının yetersiz kalması” kapanma gerekçeleri olarak sıralandı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 16 Ocak’ta alınan ve uygulanmayan kararlarının da genç ölümler ve artan vaka sayısı ile endişeleri haklı çıkardığını anımsattı.

İŞTE KARARLAR:

SAĞLIK BAKANLIĞI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 16 Ocak 2021 tarihinde üretilen kararları aşağıdaki gerçekler doğrultusunda alınmıştı.

Temaslıların kendilerini gizlemeleri, covid19 pozitif hastaların temaslılarını gizlemeleri neticesinde temaslı takibinin etkin yapılamaması;

Bunun neticesinde hastaların hastaneye geç ulaşması ve hastalıklarının ağırlaşması sonucu hastanede yatış ve yoğun bakım ihtiyacının artması hastanede hizmet veren yatak, servis ve sağlık personeli sayılarının yetersiz kalması

Bu kararların uygulanmaması neticesinde vaka sayılarında ani bir yükseliş olacağı öngörülmüştü. Nitekim son zamanlarda görülen hızlı vaka artışı, genç ölümlerin yaşanması bu öngörüyü doğrular niteliktedir.

Salgında gelinen son noktada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yaptığı yeniden değerlendirme sonucunda alınmış olan kararlar aşağıdaki gibidir;