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İsveç’ten provokasyon savunması: Yasalar izin veriyor

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İsveç Dışişleri Bakanı Billström, nefret suçu provokasyonuna yasaların müsaade ettiğini savundu.
İsveç’ten provokasyon savunması: Yasalar izin veriyor

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç mevzuatının kutsal kitapların yakılması gibi provokasyonları yasal kıldığını savundu.

Billström, Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’na girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. AA muhabirinin Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılması provokasyonuyla ilgili “Bu basitçe bir ifade özgürlüğü müdür yoksa birinin öylece nefret suçu işlemesine izin mi verdiniz?” sorusuna, “İsveç hükümeti olarak hem İsveç’te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu eylemi yapan kişilerin yanında olmadığımızı çok açık belirttik. Bu, sorumluluğunu alacağımız bir şey. İsveç hükümeti, kutsal kitapların yakılmasını hiçbir şekilde desteklememektedir” yanıtını verdi.

Muhabirin, “Eğer biri bir diğer dinin kutsal kitabını yakmış olsaydı bu yine ifade özgürlüğü mü olacaktı?” sorusu üzerine Billström, “İsveç yasalarına göre, ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar. Ancak bunun yapılması bu eylemin yanında durduğumuz, bunu desteklediğimiz veya onayladığımız anlamına gelmez” dedi.

ALMANYA DA KINADI

Almanya, İsveç’te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında “Hafta sonu meydana gelen eylemi kınıyoruz. Saygısızdı ve son derece yakışıksızdı” dedi.

Bu eylemin İsveç'teki çoğunluk toplumunun görüşünü temsil ettiğinden de şüphe duyduklarını belirten Wagner, bu tür provokasyonların bölünmelere katkı sağladığını ifade ederek, buna daha büyük bir dayanışma ve birliktelikle karşılık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmış, İsveç hükümetinin Paludan’a izin vermesi büyük tepki çekmişti.

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