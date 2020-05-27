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İsviçre'de genelevleri açılmak için yol haritası: Öpüşmek ve belirlenen pozisyonlar yasak, 15 dakikadan uzun sürmeyecek

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İsviçre'de genelevleri açılmak için yol haritası: Öpüşmek ve belirlenen pozisyonlar yasak, 15 dakikadan uzun sürmeyecek
İsviçre'de genelevleri açılmak için yol haritası: Öpüşmek ve belirlenen pozisyonlar yasak, 15 dakikadan uzun sürmeyecek

İsviçre'de seks işçileri örgütlenmesi, işbaşında sosyal mesafe kurallarına mümkün olduğu kadar uyulması amacıyla belli pozisyonlar, sıkı zaman sınırlaması ve tam hijyen tavsiye eden bir yeniden açılma yol haritası hazırladı.

Avrupa ülkeleri Koronavirüs pandemisine karşı evde kalma önlemlerini gevşetmeye başlarken, meslek tanımı en yakın fiziksel temasları içeren seks işçilerinin işbaşına nasıl döneceği başlı başına bir sorun oluşturuyor. 

İsviçre'de seks işçileri örgütlenmesi, işbaşında sosyal mesafe kurallarına mümkün olduğu kadar uyulması amacıyla belli pozisyonlar, sıkı zaman sınırlaması ve tam hijyen tavsiye eden bir yeniden açılma yol haritası hazırladı.

Sektör 8 Haziran'da açılmak istiyor

Sputnik'in haberine göre; seks işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarını iyileştirmek için faaliyet gösteren ProKoRe derneği, Koronavirüs günlerinde sektörde uyulması gereken hijyen kurallarına dair uzun bir liste sundu.

ProKoRe, genelevlerde bu şartlara uyulması garantisi vererek, İsviçre hükümetine 8 Haziran'da duyurulacak ikinci etapta yeniden açılacak sektörlere dahil edilmeleri çağrısı yaptı.

Listede tavsiye edilen güvenli seks uygulamaları şunlar:

Damlacıkla bulaşma ihtimalini en aza indirgemek için seks işçisi ile müşterinin yüz yüze gelmemesi, yüzlerini birbirlerinden - en ez bir kol mesafesinde- uzak tutmaları... (Bunun nasıl olacağını anlamakta zorlanan içinler 'köpek' ve 'ters kovgirl/kadın üstte binici' pozisyonları olarak adı konuluyor.)

15 dakikadan uzun sürmeyecek

Zaten pozisyonları tartışmak için vakit yok, zira seks işçisi ile müşteri 15 dakikadan uzun aynı odada kalamayacak, her seanstan önce çarşaflar değiştirilecek, iç çamaşırları dezenfekte edilecek. (Dolayısıyla işçilerin her yıkanmada bozulan sımsıkı çamaşırların yerine başka ürünlere yönelmesi gerebilecek.)

Yüzle ilgili herhangi bir hizmet verilmeyecek

Taraflar ne kendinin ne de karşısındakinin yüzüne dokunmayacak. Dolayısıyla öpüşmek yasak olduğu gibi yüzle ilgili herhangi bir hizmet verilmeyecek.

Maske takılacak

Tüm hizmetlerde ağız ve burun kapanacak şekilde örtülecek.

Temassız ödeme teşvik edilecek.

Bulaşma riskini en aza indirgemek için bilgilendirme ve egzersiz kampanyaları yürütecek. (Ancak bunun sadece işçiler için mi olduğu yoksa müşterileri de mi kapsayacağı netleştirilmedi.)

Genelevler teyitli vaka halinde bulaşmanın izinin sürülebilmesi için müşteri bilgilerini dört hafta silmeden tutacak.

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