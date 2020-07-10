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İtalya 13 ülkeye seyahat yasağı getirdi, karantinaya uymayanlara 1000 euro ceza

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İtalya 13 ülkeye seyahat yasağı getirdi, karantinaya uymayanlara 1000 euro ceza
İtalya 13 ülkeye seyahat yasağı getirdi, karantinaya uymayanlara 1000 euro ceza

Koronavirüsün en etkili olduğu Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da ikinci dalga Covid-19 vakalarının artması sebebiyle 13 farklı ülkeye seyahat yasağı getirildi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, perşembe günü yaptığı açıklamasında bu ülkelerin Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti olduğunu açıkladı.

Bakan Speranze, bu ülke vatandaşlarının ikinci bir karara kadar İtalya'ya girişinin yasaklandığını ifade ederken, İtalyan vatandaşlarının ya da İtalya'da oturumu olan kişilerin ülkeye geri dönebileceğini ancak 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.

Bu ülkelerden yapılan aktarma ve bağlantılı uçuşlarda da seyahat yasağı geçerli olacak.

Bakan Spenza yaptığı konuşmasında koronavirüs salgınının şu anda en ölümcül ve etkili dönemine girdiğini belirterek, "İtalyanlar son birkaç aylık dönemde Covid-19 sebebiyle çok şey feda etti ve biz bunu yabana atamayız. Bu sebeple önlemleri en üst düzeye çıkartıyoruz." dedi.

Bazı eyaletlerde karantinayı bozanlara para cezası uygulanıyor

İtalya'da Bangladeş'in başkenti Daka'dan gelen bir grup vatandaşın, Roma'da virüsü yeniden yaydığı ve en az 30 kişiye bulaştırdığı iddiasının üzerine sağlık bakanlığı harekete geçmişti.

Birçok vatandaşın karantina kurallarına uymaması üzerine Veneto gibi bazı bölgelerde 1000 euro para cezası uygulaması başlatıldı.

İtalya'da bugüne kadar 242 bini aşkın koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle çoğu yaşlı kesim olmak üzere 35 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19 özellikle mart ve nisan aylarında etkili olmuş, günlük vaka sayısı 6.500'e, ölü sayısı da 1000'in üzerine çıkmıştı.

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