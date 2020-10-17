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İtalya Başbakanı Conte'den Nato Ve Türkiye Açıklaması:

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Libya'da Trablus'ta Türklerin, Sirenayka'da Rusların olmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Giuseppe Conte, bunun beklenen bir durum olmadığını kaydetti. 
İtalya Başbakanı Conte'den Nato Ve Türkiye Açıklaması:

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği düşüncesine katılmadığını söyledi.

Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi’nden dönüşünde Cenova kentinde İtalyan jeopolitik dergisi Limes’in paneline katılarak genel direktör Lucio Caracciolo'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl kasım ayında sarf ettiği "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti." sözlerine katılıp katılmadığı sorulan Conte, "Bu konuda farklı vizyonlara sahibiz. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği düşüncesine katılmıyorum." yanıtını verdi. 

Conte, ittifakın geçmişe kıyasla zayıf bir dönemden geçiyor gibi gözükse de her şekilde sağlam bir ittifak olduğunu, halen pek çok alanda etkisini gösterdiğini ve stratejik öneme sahip bulunduğunu vurguladı.

"Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz?" şeklindeki soruya ise Conte, "Biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz konusunda ilk olarak her zaman Kıbrıs ve Atina ile dayanışmamızı dile getiriyoruz. Orada iki AB üyesi var." dedi.

AB'nin dünkü zirvesinde de aldığı kararda, Türkiye'yi buradaki faaliyetlerinden dolayı önceki kınamasına dair hatırlatma olduğunu ifade eden Conte, şunları kaydetti:

"Biz AB üyelerinin, AB’nin tarafındayız. Bununla beraber, haritaya bakıldığında da anlamak zor değil, Türkiye’nin stratejik bir rolü var. Sadece Akdeniz'de değil, Orta Doğu'da da. Libya'da, Suriye'de ve pek çok yerde rolü var. Enerji, düzensiz göç, güvenlik konularında rolü var. Türkiye ile konuşmaya, Türkiye ile diyalog kurmaya ihtiyaç var, olumlu bir gündem oluşturmaya ihtiyaç var. AB ile Türkiye arasında bunun olması için çalışmak gerek. Kararlı durulabilir ama olumlu gündem takip edilmeli."

LİBYA'DA İTALYA'NIN TUTUMU

Libya'da iç savaş ve bir vekalet savaşının olduğunu ifade eden Conte, İtalya’nın Libya’da geçmişte de bugün de çıkarlarının bulunduğunu ancak çatışmanın tarafı olmadığını ve vekalet savaşlarına katılmayı kabul etmediklerini söyledi.

Libya'da Trablus'ta Türklerin, Sirenayka'da Rusların olmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Giuseppe Conte, bunun beklenen bir durum olmadığını kaydetti. 

Conte, İtalya'nın Libya'da siyasi çözüm ve diyalogdan yana olduğunu vurguladı. 

Rusya'nın bütün Avrupa’nın stratejik ortağı olduğunu savunan İtalya Başbakanı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi hadisesinin ciddi olduğunu söyledi. Conte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bu konuyu görüştüğünü, Putin'in de gerçekleri ortaya çıkarmada iş birliğine yönelik istekli olduğunu savundu.

Conte, Avrupa’da ve ülkesinde sert şekilde görülen Kovid-19 salgınının ikinci dalgasıyla ilgili olarak, "Bu ikinci dalgayla, sıkı karantina ile değil, kendini korumayı sağlayan yeni bir stratejiyle yüzleşmeliyiz." dedi.

Conte, Kovid-19'a yönelik aşı konusunda AB’nin araştırmalarda büyük iş çıkardığını, kendine birkaç milyon doz aşı garantisi verecek konumda olduğunu belirtti.

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