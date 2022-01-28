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İtalya’ da İş İlanında Mayolu Fotoğraf İstenince Ortalık Karıştı

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İtalya'da resepsiyonist pozisyonu için verilen bir iş ilanında, başvuranların 30 yaş altında olması ve mayolu fotoğrafları istenince iş yeri hakkında soruşturma başlatıldı.
İtalya’ da İş İlanında Mayolu Fotoğraf İstenince Ortalık Karıştı

İtalya Çalışma Bakanlığı, 30 yaş altı kadın resepsiyonist arayan bir şirketin, iş başvurusunda bulunanlardan kimlik bilgilerini kanıtlayan belgelerle birlikte mayolu bir fotoğraflarını eklemelerini istemesi üzerine soruşturma başlattı.

Napoli merkezli bir güvenlik şirketi tarafından birkaç özel iş sitesinde yayınlanan ilan, adayların kadın olmasını, 30 yaşından büyük olmamasını, akıcı İngilizce konuşmasını ve kendi arabasına ve çekici bir görünüme sahip olmasını şart koşuyordu.

Ayda 500 Euro verileceği belirtilen iş için ilan, “Mayo veya benzeri bir fotoğraf göndermenizi istiyoruz” diye devam ediyor. İş ilanının cinsiyetçi yaklaşımı şirket tarafından revize edildi ve ilan yeniden yayınlandı, ancak alınan ekran görüntüsü sosyal medyada paylaşılarak öfkeye yol açtı.

KONSEY ÜYESİNDEN AÇIKLAMA: NE SAÇMA BİR REKLAM

Napoli çalışma konseyi üyesi Chiara Marciani, “Mayolu fotoğraf mı istiyorlar? Ne saçma bir reklam. Skandal ve 30 yaşın altındaki bir kadının aranması saçma ve işin gerektirdiği taahhüt ve görevler için de yetersiz bir maaşla başlanıyor.”

Marciani konuşmasına şu şekilde devam etti: “Cinsiyetçilik sorunu devam ediyor… Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Özellikle Napoli gibi kadınların istihdam oranının çok düşük olduğu bir şehirde ele alınması gereken çok fazla konu var.”

Merkezi Napoli’nin iş bölgesinde bulunan şirket, İtalyan basınına mayolu fotoğraf talebinin uygunsuz olduğunu ve reklamı yapan çalışanın deneyimsiz ve dikkatsiz olduğunu söyledi.

KADINLAR İŞSİZLİKTEN DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

2019 OECD verilerine göre, corona virüsü pandemisi ile kadınlar işten çıkarmalardan orantısız bir şekilde etkilendi. Pek çok kadın, iş ve aile hayatını bir arada yürütemediği için hamile kaldıktan sonra istifa etmek zorunda kalıyor, bunun başlıca nedenleri arasında uygun fiyatlı çocuk bakım tesislerinin olmaması ve esnek olmayan çalışma koşulları bulunuyor.

İtalta senatosu cinsiyetçilikle ilgili geçen yıl da önlemler almıştı. İtalya genelindeki ilan panolarındaki reklamlarda yaygın hale gelen cinsiyetçi ve ayrımcı reklamlar için senato ayrımcı kabul edilen her türlü reklamı yasaklamaya sevk etti.

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