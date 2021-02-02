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İtalya Hekimler Federasyonu: 'Cerrahi maskeler mutasyonlu virüslere karşı etkisiz'

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İtalya Hekimler Federasyonu Başkan Yardımcısı, cerrahi maskelerin SARS-CoV-2 virüsünün İngiliz varyantı karşısında etkisiz olduğunu iddia etti.
İtalya Hekimler Federasyonu: 'Cerrahi maskeler mutasyonlu virüslere karşı etkisiz'

İtalya Genel Tıp Hekimleri Federasyonı (FIMMG) Başkan Yardımcısı Pier Luigi Bartoletti, Covid-19'un İngiltere'de görülen varyantı hakkında yaptığı açıklamalarda standart cerrahi maskelerin mutasyonlu virüse karşı korumada etkisiz kaldığını söyledi.

Bartoletti, "Mutasyon virüs aldığımız önlemlere karşı gelişiyor, kapalı alanlarda maskelere filtre edebiliyor. FFP2 veya FFP3 tipi maskeler koruma sağlayabilir." açıklamasında bulundu.

Mutasyon virüsün daha öldürücü olmadığını belirten FIMMG Başkan Yardımcısı, "Mutasyonlu vakalarda daha hafif virüs yüküne rastlıyoruz ancak kesinlikle daha bulaşıcı." ifadesini kullandı.

Federasyon'un aynı zamanda Roma şubesinin başında olan Bartoletti, "Son dönemde vakalar 20-50 yaş grubunda yoğunlaşıyor ve asemptomatik olarak gözlemleniyor." dedi.

İtalya Sağlık Bakanı danışmanı Prof.Walter Riccardi ise İngiliz mustasyonunun ilk görülen koronavirüse göre bulaştırıcılığının yüzde 70 daha fazla olduğunu açıkladı.

İtalya, İngiltere'nin Aralık ayında mutasyonlu virüs açıklaması yapmasının ardından bu ülke ile sınırlarını 6 Ocak'a kadar kapatmıştı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre ülkede 10 İngiliz varyantı vakası tespit edildi.

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