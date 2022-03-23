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İtalya ve Hollanda'da 1,7 milyar dolar değerinde Rus varlığı donduruldu

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Rusya medyasında yer alan haberlere göre, İtalya ve Hollanda, bloğun ülkelerine yönelik yaptırımları doğrultusunda Rus vatandaşlarına ait 1,7 milyar dolarlık varlıkları dondurdu.
İtalya ve Hollanda'da 1,7 milyar dolar değerinde Rus varlığı donduruldu

Rusya medyasında yer alan haberlere göre, İtalya ve Hollanda, bloğun ülkelerine yönelik yaptırımları doğrultusunda Rus vatandaşlarına ait 1,7 milyar dolarlık varlıkları dondurdu.

ANSA haber ajansının haberine göre, İtalya Başbakanı Mario Draghi Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video bağlantısı aracılığıyla İtalyan parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmanın ardından, İtalya'nın AB kara listelerindeki varlıklı Ruslara ait 882 milyon doların üzerindeki mal varlığına el koyduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında, İtalyan hükümeti yaklaşık 154 milyon dolar değerinde Rus varlıklarını dondurduğunu söyledi.

Ele geçirilen hisse senetleri arasında milyarderler Alexei Mordashov ve Gennady Timchenko'ya ait iki yat ve diğer kişilere ait 28 milyon euro değerinde çeşitli mülkler vardı.

Daha sonra hükümet, Rus işadamı Andrei Melnichenko'ya bağlı 580 milyon dolarlık bir gemi olan, dünyanın en büyük özel yelken destekli motorlu yat olduğu söylenen yatın ele geçirildiğini de bildirdi.

Hollanda salı günü daha fazla Rus varlığının dondurulduğunu da duyurdu.

Maliye Bakanı Sigrid Kaag, Hollanda Parlamentosu Alt Meclisi'ne yazdığı bir mektupta, 21 Mart itibariyle Hollanda'nın Rus varlıklarını ve işlemlerini yaklaşık 392 milyon euroyu dondurduğunu söyledi.

Hollanda hükümetinin internet sitesinde yayınlanan mektuba göre, 242 milyon euronun en büyük kısmı, güven ofislerine yerleştirilen varlıklardan oluşuyor.

Bankalarda yaklaşık 145 milyon euro ve varlık yönetimi firmalarında yaklaşık 4 milyon euro donduruldu. Emekli maaşlarında yaklaşık 380 bin euro donduruldu.

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