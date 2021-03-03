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İtalya'da 20 gole ulaşan Ronaldo tarihe geçti

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İtalya'da 20 gole ulaşan Ronaldo tarihe geçti
İtalya'da 20 gole ulaşan Ronaldo tarihe geçti

Premier Lig'de ve La Liga'da gol krallığı yaşayan Cristiano Ronaldo'nun yeni hedefi Serie A'da da zirveye ulaşmak.

Juventus'un Spezia'yı 3-0 yendiği maçta son golü kaydeden Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı. Avrupa'nın 5 büyük liginde, son 12 sezonda 20 gol barajını aşan Portekizli oyuncu bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Bu sezon 20 gole ulaşan Ronaldo'nun hedefi Serie A'da gol kralı olmak. Kariyerinde farklı turnuvalarda ve liglerde 17 kez zirveye çıkan tecrübeli oyuncu bunu İtalya'da da başarmak istiyor. Yıldız oyuncu, 2014-2015'te Real Madrid formasıyla bir sezonda 48 gol atarak kendi rekorunu kırmıştı. 

Önce Quagliarella, sonra Immobile

Juventus'la ilk sezonunda 21 gol atan Cristiano Ronaldo, Sampdoria'da formasıyla attığı 26 golle ilk sırada bulunan Fabio Quagliarella'nın arkasında kaldı. Sonraki sezon ağları 31 kez havalandıran Portekizli bu sefer de 36 gol atan Ciro Immobile'ye geçildi.

Bu sezon Serie A'da gol yarışında Romelu Lukaku'ya 2 gol fark atan 36 yaşındaki oyuncu ilk sırada bulunuyor.

Premier Lig'de 1, La Liga'da 3 kez zirvede

Cristiano Ronaldo, Manchester United forması giydiği 2007 - 2008 sezonunda Premier Lig'de 31 defa rakip fileleri havalandırdı ve Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Portekizli bu başarıyı Real Madrid'de 3 kez tekrarladı (2010-11, 3, 2013-14, 2014,15).

134 golle Şampiyonlar Ligi'nin en skorer oyuncusu konumunda bulunan yıldız oyuncu, kulüp düzeyinde Avrupa'nın 1 numaralı kupasında da 7 kez gol krallığı listesinde zirvede yer aldı.

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