İtalya'da binlerce cenaze aylardır gömülemiyor, tabutlar depolarda tutuluyor

İtalya'nın başkenti Roma'da ve Sicilya adasında binlerce kişinin cenazesinin aylardır gömülemediği ve tabutların depolarda bekletildiği ortaya çıktı.

Kaybettikleri yakınlarının cenaze işlemlerini yaptıramadıklarından şikayet edenlerin arasına bir milletvekilinin de katılmasıyla kriz gündemin üst sıralarına yerleşti. Demokratik Parti'den milletvekili Andrea Romano, 24 yaşındaki oğlunun 2 ay önce hayatını kaybettiğini ancak cenazesinin hala gömülemediğini açıkladı.

Romano, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye ve belediyenin cenaze işlerinden sorumlu AMA şirketine tepki göstererek şunları söyledi:

"Bugün oğlum Dario'nun annesinin, kardeşlerinin ve benim yanımdan ayrılışının üzerinden 2 ay geçti. 2 aydır onu gömdürmeyi başaramıyoruz. AMA, medeni bir kente yakışır sürede cenaze işlemi yapamıyor. Hatta süre bile vermiyor."

Romano'nun şikayetinden birkaç gün önce de Roma sokaklarında reklam panolarında da benzer bir şikayet mesajı bulunan bir afiş belirmişti.