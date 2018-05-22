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İtalya'da popülistlerin başbakan adayı bir profesör

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İtalya'da koalisyon hükümeti kurmak için kolları sıvayan popülist partiler Beş Yıldız Hareketi ve Lig ortak başbakan adaylarını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu. Partilerin adayı hukuk profesörü Giuseppe Conte.
İtalya'da popülistlerin başbakan adayı bir profesör

Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio koalisyonun başbakan adayı olarak 54 yaşındaki hukuk profesörü Giuseppe Conte'yi seçtiklerini açıkladı. Siyaset deneyimi olmayan Conte'nin ismi seçimden önce Beş Yıldız tarafından olası bir bakan olarak gündeme getirilmişti.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerde hiçbir parti veya grup tek başına çoğunluk oluşturamamış, seçimlerde en fazla oyu Beş Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig (eski adıyla Kuzey Ligi) almıştı. Seçimlerden bu yana çalkantılı bir sürecin yaşandığı İtalya'da seçimlerden önce rakip olan partiler bir koalisyon kurmaya çalışıyor.

Hükümetin kurulabilmesi için partilerin başbakan olarak uzlaştığı ismin cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Mattarella'nın bu isme onay vermesi halinde, partiler bu hafta içinde kabineyi kurup parlamentoda güven oylamasına gidebilir. 

Beş Yıldız Hareketi ve Lig adlı İtalyan siyasetinin yön vermeye hazırlanan partiler, geçen hafta ortak hükümet programlarını sunmuştu. Koalisyon programında milyarlarca euro tutarında vergi indirimi, sosyal güvenlik harcamalarında artış ve emeklilik reformundan vazgeçilmesi öngörülüyor.

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