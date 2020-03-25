  • BIST 89.063
  • Altın 332,568
  • Dolar 6,4521
  • Euro 6,9703
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İtalyan doktor: Kasım ayında salgından önce 'tuhaf bir zatürre' görüldü

» »
İtalya'nın önde gelen doktorlarından Guiseppe Remuzzi, yeni koronavirüs nedeniyle görülen zatürrenin, Çin'de salgının başlamasından önce İtalya'da görüldüğünü öğrendiğini söyledi.
İtalyan doktor: Kasım ayında salgından önce 'tuhaf bir zatürre' görüldü

İtalya'nın önde gelen doktorlarından biri, Çin'deki yeni koronavirüs salgınından önce İtalya'nın kuzeyinde "tuhaf bir zatürre" görüldüğünü söyledi.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Milano kentindeki Mario Negri Farmakolojik Araştırma Enstitüsü Başkanı Guiseppe Remuzzi, ABD'li radyo kanalı NPR'ye verdiği röportajda, "Pratisyen hekimler, Aralık, hatta Kasım ayında özellikle yaşlı insanlarda çok nadir görülen bir zatürre çeşidine rastlandığını hatırlıyor" açıklamasında bulundu.

Remuzzi, "Bu, virüsün, Çin'de salgının çıktığından haberdar olmamızdan önce, en azından Lombardiya bölgesinde dolaşımda olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

Remuzzi, İtalyan doktorların söz konusu hastalığın o dönemde görüldüğünü kendisine yeni bildirdiğini aktardı.

Koronavirüsün kaynağına ilişkin araştırmalar sürerken, Çinli solunum hastalıkları uzmanı Zong Nanşan, Çin'in ilk vakayı bildiren ülke olduğunu, ancak virüsün kaynağının henüz belirlenmediğini kaydetmişti. Lombardiya bölgesi, İtalya'nın en büyük Çinli nüfusunu barındırıyor.

İtalya'da ilk yeni koronavirüs vakasının Ocak ayı sonunda Lombardiya'da bir İtalyanın Çinli biriyle teması sonucu görüldüğü düşüncesi mevcuttu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’nın sipariş ettiği 6 milyon maske Kenya’da kayboldu24 Mart 2020 Salı 18:15
  • İtalyan yetkili: Vaka sayımız tespit edilenden 10 kat fazla olabilir24 Mart 2020 Salı 16:41
  • Hollanda’da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar, teravih ve bayram namazı da yasaklandı24 Mart 2020 Salı 13:24
  • Belçika'da koronavirüs salgını sonrası suç oranı önemli ölçüde azaldı24 Mart 2020 Salı 13:22
  • Merkel’in Covid-19 testi negatif çıktı ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek24 Mart 2020 Salı 11:48
  • İngiltere tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi24 Mart 2020 Salı 10:02
  • Yunanistan, Britanya ve Türkiye'den uçuşları yasakladı23 Mart 2020 Pazartesi 19:13
  • Almanya Başbakanı Merkel'in ilk koronavirüs testi negatif çıktı23 Mart 2020 Pazartesi 19:13
  • Almanya'da Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 111'e Çıktı23 Mart 2020 Pazartesi 16:10
  • Koronavirüs: Ölü sayısının bir ayda 5476’ya ulaştığı İtalya’da ‘kritik hafta’23 Mart 2020 Pazartesi 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti