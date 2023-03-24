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İtfaiye Müdürlüğü’nde eğitim alan çocuklara “Ateş Avcısı” sertifikası verildi

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İtfaiye Müdürlüğü, itfaiye merkezlerini ziyaret eden ve yangın konusunda eğitimler alan öğrencilere “Ateş Avcısı” sertifikası verildi.
İtfaiye Müdürlüğü’nde eğitim alan çocuklara “Ateş Avcısı” sertifikası verildi

İtfaiye Müdürlüğü, Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye merkezlerini öğretmenleri ile eşliğinde ziyaret eden ilkokul ve okul öncesi öğrencilerini yangınlar konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

Küçük çocuklarda itfaiye sevgisinin oluşturulmasının yanı sıra, onları yangınlar konusunda bilgilendirilerek, olası bir yangın anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda pratik bilgiler veriliyor.

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Bu amaçla itfaiye görevlileri tarafından küçüklere verilen eğitimlerle; ateş veya duman belirtisi gördüklerinde derhal “Alo 199 İtfaiye” hattını aramalarını, yangınlar konusunda öğrendiklerini aileleri ve arkadaşları ile paylaşmalarını, trafikte itfaiye aracına öncelik verilmesi gerektiğini, sigarasını söndürmeden atanlar ile ateş yakanları uyarmaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

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Eğitimler sonucunda ise, küçüklere “Ateş Avcısı” sertifikası verilerek, onların yangınlara karşı duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri yönünde katkı yapılıyor.

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