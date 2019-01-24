Jack Ma: Kendimden daha zekileri işe alırım, akıllı insanları ancak kültür ve değerler sistemiyle yönetebilirsiniz

1999'da kurduğu Alibaba'nın en büyük çevrimiçi ticaret platformuna dönüşmesiyle e-ticaretin babaları arasında yer alan Jack Ma, Davos'ta kendisini dinlemeye koşan genç girişimcilere nasihatlar verdi.

ABD'de Meksika Duvarı tartışmasının bütçeyi vurması sonucu federal hükümetin kapanmasından ötürü Trump yönetiminin gidemediği Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na, bu yıl işinsanları damga vuruyor.

Bunlardan biri olan ünlü Çinli girişimci Jack Ma, Alibaba'yı kurmasından 20 yıl sonra Çinli kapitalist bir bilge olarak genç girişimcilere yol gösterdi:

* Alibaba'yı başlattığımda elbette korkuyordum ve şüphelerim vardı. Ama biz olmasak bile birinin kazanacağına inanıyordum.

* Yarının uzmanları olmaz, sadece dünün uzmanları vardır.

* İş aleminde rekabetten çekinmeyin, baskıyı dert etmeyin. Baskı konusunda endişeleniyorsanız, işinsanı olmayın.

* Değer yaratırsanız fırsat var demektir. Bugün tüm dünya endişe içinde. Bu da demek oluyor ki büyük fırsatlar var.

'SİZE İNSAN OLMAYI VE İŞİ DOĞRU YAPMAYI ÖĞRETECEK PATRON BULMAKLA BAŞLAYIN'

* İlk işiniz en önemlisidir. Büyük isimli bir şirket olmasına gerek yok, ama kendinize size insan evladı olmayı olmayı, işleri doğru düzgün yapmayı öğrteecek iyi bir patron bulmalısınız ve orada kalmalısınız. Orada 3 yıl kalacağım diye kendi kendinize söz verin.

'GECELERİ BENİ NE UYUTMAZ? HİÇBİR ŞEY'

* Çocuklara daha yaratıcı olmalarını ve makinelerin yapamadıkları şeyleri yapmadıkları şeyleri yapmayı nasıl öğretebiliriz? Makinelerin çipleri, insanların ise yürekleri vardır… Eğitim bu yönde ilerlemeli.

* Jack Ma'yı geceleri ne uyutmaz? Hiçbir şey! İyi uyuyamazsam sorun hala orada olacaktır. Ama uyursam onunla mücadele etmek için daha fazla şansım olur.

* Akıllı insanları yönetmek için kültürü, değerler sistemini kullanmak zorundasınız, çünkü onlar yaptıkları şeyleri inanarak yapanlardır. Sırf kontrol etmek için kuralları, yasaları ve belgeleri kullanmaya kalkarsanız, öyle ancak aptal insanları kontrol edersiniz.

* Benden daha zeki insanları işe alırım. 4-5 yıl sonra patronum olabilecek kişileri çalıştırırım. Olumlu bakan ve asla vazgeçmeyen insanlardan hoşlanırım.