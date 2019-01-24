  • BIST 101.409
  • Altın 216,877
  • Dolar 5,2580
  • Euro 5,9787
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Jack Ma: Kendimden daha zekileri işe alırım, akıllı insanları ancak kültür ve değerler sistemiyle yönetebilirsiniz

»
1999'da kurduğu Alibaba'nın en büyük çevrimiçi ticaret platformuna dönüşmesiyle e-ticaretin babaları arasında yer alan Jack Ma, Davos'ta kendisini dinlemeye koşan genç girişimcilere nasihatlar verdi.
Jack Ma: Kendimden daha zekileri işe alırım, akıllı insanları ancak kültür ve değerler sistemiyle yönetebilirsiniz

ABD'de Meksika Duvarı tartışmasının bütçeyi vurması sonucu federal hükümetin kapanmasından ötürü Trump yönetiminin gidemediği Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na, bu yıl işinsanları damga vuruyor.

 

Bunlardan biri olan ünlü Çinli girişimci Jack Ma, Alibaba'yı kurmasından 20 yıl sonra Çinli kapitalist bir bilge olarak genç girişimcilere yol gösterdi:

* Alibaba'yı başlattığımda elbette korkuyordum ve şüphelerim vardı. Ama biz olmasak bile birinin kazanacağına inanıyordum.

* Yarının uzmanları olmaz, sadece dünün uzmanları vardır.

* İş aleminde rekabetten çekinmeyin, baskıyı dert etmeyin. Baskı konusunda endişeleniyorsanız, işinsanı olmayın.

 

* Değer yaratırsanız fırsat var demektir. Bugün tüm dünya endişe içinde. Bu da demek oluyor ki büyük fırsatlar var.

 

'SİZE İNSAN OLMAYI VE İŞİ DOĞRU YAPMAYI ÖĞRETECEK PATRON BULMAKLA BAŞLAYIN'

* İlk işiniz en önemlisidir. Büyük isimli bir şirket olmasına gerek yok, ama kendinize size insan evladı olmayı olmayı, işleri doğru düzgün yapmayı öğrteecek iyi bir patron bulmalısınız ve orada kalmalısınız. Orada 3 yıl kalacağım diye kendi kendinize söz verin.

'GECELERİ BENİ NE UYUTMAZ? HİÇBİR ŞEY'

* Çocuklara daha yaratıcı olmalarını ve makinelerin yapamadıkları şeyleri yapmadıkları şeyleri yapmayı nasıl öğretebiliriz? Makinelerin çipleri, insanların ise yürekleri vardır… Eğitim bu yönde ilerlemeli.

* Jack Ma'yı geceleri ne uyutmaz? Hiçbir şey! İyi uyuyamazsam sorun hala orada olacaktır. Ama uyursam onunla mücadele etmek için daha fazla şansım olur.

 

* Akıllı insanları yönetmek için kültürü, değerler sistemini kullanmak zorundasınız, çünkü onlar yaptıkları şeyleri inanarak yapanlardır. Sırf kontrol etmek için kuralları, yasaları ve belgeleri kullanmaya kalkarsanız, öyle ancak aptal insanları kontrol edersiniz.

* Benden daha zeki insanları işe alırım. 4-5 yıl sonra patronum olabilecek kişileri çalıştırırım. Olumlu bakan ve asla vazgeçmeyen insanlardan hoşlanırım.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika: WhatsApp'ta erişim sorunu! WhatsApp çöktü mü?.22 Ocak 2019 Salı 21:32
  • Türkiye Antarktika'da meteorolojik çalışma yapacak22 Ocak 2019 Salı 15:15
  • İşte Google'a göre İstanbul ve Ankara'da seçim sonucu!22 Ocak 2019 Salı 10:45
  • ‘Merhaba Sevgili Üyemiz’ ile başlıyorsa açmayın!21 Ocak 2019 Pazartesi 22:00
  • WhatsApp'tan mesaj sayısına sınırlama21 Ocak 2019 Pazartesi 16:54
  • İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuk Facebook’a dava açacak21 Ocak 2019 Pazartesi 13:15
  • Uzmanlardan '#10yearchallenge' akımı uyarısı20 Ocak 2019 Pazar 16:26
  • 'Hakan: Muhafız' dizisinin izlenme rakamları açıklandı19 Ocak 2019 Cumartesi 20:41
  • Son dakika: '10 Years Challenge'la ilgili ilginç iddia19 Ocak 2019 Cumartesi 16:48
  • İHA'nın görüntüsü askerin vizörüne inecek18 Ocak 2019 Cuma 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti