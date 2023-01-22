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Japonya, Covid-19’u mevsimsel grip kategorisine almayı değerlendiriyor

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Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, Covid-19'u bahar aylarında mevsimsel grip kategorisine almak istediklerini bildirdi.
Japonya, Covid-19’u mevsimsel grip kategorisine almayı değerlendiriyor

Kişida, bahar aylarında Covid-19’un, mevsimsel gribin bulunduğu “Kod 5” hastalık kategorisine alınması için uzman heyetinin müzakerelerini teşvik edeceğini söyledi.

“Japonya’nın normale dönüşü” için salgınla mücadele önlemlerini “kademeli değiştireceklerini” kaydeden Kişida, aşı uygulamalarının ise sürdürüleceğini belirtti.

Kişida, “Tedbir ve tıbbi sistemlerin yürürlükte olduğundan emin olarak salgının 8. dalgasını aşmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası (JCCI) Başkanı Kobayaşi Ken, “en iyi ekonomi politikası” şeklinde nitelendirdiği hükümetin yeni adımının ekonomiye olumlu yansıyacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, halihazırda Covid-19’u ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı “Kod 2” hastalık sınıfında tutuyor.

KARANTİNA VE MASKE

Kategori değişikliği halinde virüs taşıyanların 7 günlük, temaslıların 5 günlük karantina şartları ile hükümetin maske kullanım tavsiyesi kaldırılacak.

Hastalığın 8. dalgasının yaşandığı Japonya’da günlük Covid-19 vaka sayıları 100 bin dolaylarında seyrediyor.

İlk vakanın Ocak 2020’de görüldüğü ülkede Eylül 2022’de 20 milyonu aşan salgın vakaları, bu ayın ilk haftasında 30 milyonu geçti. 

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