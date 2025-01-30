Japonya'nın Osaka şehrinde kamusal alanda sigara yasağı başladı

Japonya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Osaka, 2025 Dünya Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, şehir genelinde kamusal alanlarda sigara içmeyi yasakladı.

Expo 2025, 13 Nisan - 13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve 158 ülke ile bölgeden temsilcilerin katılacağı etkinliklerde çeşitli sunumlar, tartışmalar ve sergiler yer alacak.

27 Ocak'ta yürürlüğe giren yasak kapsamında, yollar, parklar, meydanlar ve diğer kamusal alanlarda sigara ve elektronik sigara kullanımı yasaklandı. Kurallara uymayanlara 1.000 yen (yaklaşık 6 dolar) para cezası uygulanacak.

Osaka Belediyesi, yaptığı açıklamada, "Şehir genelinde dumansız alanları genişleterek güvenliği, temizliği artırmayı ve Osaka'nın uluslararası bir turizm destinasyonu olarak imajını güçlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu girişimin yalnızca şehrin estetiğini güzelleştirmekle kalmayıp, sakinler ve ziyaretçiler için güvenli ve konforlu bir yaşam ortamı sunmayı hedeflediği belirtildi.

20 yaşın altındaki bireylerin tütün ürünü satın alması ve kullanması yasak

Japonya'da mevcut yasalar restoranlar, ofisler ve toplu taşıma araçları gibi kapalı alanlarda sigara içmeyi büyük ölçüde yasaklıyor. Bununla birlikte, bazı şehirlerde kamusal alanlarda da sigara yasağı uygulanıyor. Ülkede 20 yaşın altındaki bireylerin tütün ürünü satın alması ve kullanması da yasak.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Japonya'da tütün kullanım oranı son yirmi yılda yaklaşık yarı yarıya azaldı. 2000 yılında yaklaşık yüzde 32 olan sigara içme oranı, 2022 itibarıyla yüzde 16'ya düştü. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın 2022'de gerçekleştirdiği bir ankete göre, yetişkin nüfusun yüzde 14,8'i sigara içiyor. Bakanlık, bu oranı yüzde 12'ye indirmeyi hedefliyor.

Osaka yerel yönetimi, kamusal alanlardaki yeni tütün kullanım kurallarının ardından, sigara içmenin hâlâ serbest olduğu bölgeleri gösteren bir harita yayımladı. Benzer sigara karşıtı önlemler, Tokyo'da 2020 Olimpiyatları öncesinde de uygulanmış ve yürürlükte kalmaya devam etmişti.

Expo 2025 kapsamında, şehir genelinde büyük ölçekli kentsel altyapı projeleri de dâhil olmak üzere 164,7 milyar yen (yaklaşık 1,16 milyar dolar) harcama yapıldığı bildirildi. CNN Travel, Osaka'nın da içinde bulunduğu Kansai bölgesini 2025'te ziyaret edilmesi gereken 25 yer arasında gösterdi.