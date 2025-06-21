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Kaçak etle yakalandı!

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Lefkoşa'da Metehan sınır kapısında meydana gelen Gümrüksüz Mal tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı B.S.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kaçak etle yakalandı!

Lefkoşa'da Metehan sınır kapısında meydana gelen Gümrüksüz Mal tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı B.S.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memur Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı.

Özdiken huzurda bulunan zanlının Lefkoşa’da meydana gelen Gümrüksüz Mal tasarrufu suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 20 Haziran 2025 tarihinde saat 14:30 raddelerinde Lefkoşa'da Metehan sınır kapısında Güney Kıbrıs'ta sakin zanlının yönetiminde bulunan KSL 522 plakalı araç ile Güney'den Kuzey'e geçiş yapmak istediği esnada gerekli muhaceret işlemini yaptıktan sonra gümrük sınırı içerisinde aracında görevli gümrük memurları ve bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol neticesinde aracın bagajında gümrüğü ödenmemiş toplam 161.4 kg dana eti tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve emare olarak alınan etlerin belediye ekipleri tarafından imha edildiğini söyledi. Polis zanlının suçunu itiraf eder neticesinde bir gönüllü ifade verdiğini bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca emare etlerin kime getirildiğinin araştırılacağını aktardı. Polis memuru Özdiken tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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