  • BIST 93.267
  • Altın 257,532
  • Dolar 6,6989
  • Euro 7,7453
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Kadın Eğitimi Kolektifi Hükümeti acil sosyal önlemler almaya çağırdı

» »
İçinden geçtiğimiz zor günlerde hayat giderek pahalılaşırken, aldığımız maaşlar cebimize girmeden eriyor.
Kadın Eğitimi Kolektifi Hükümeti acil sosyal önlemler almaya çağırdı

İçinden geçtiğimiz zor günlerde hayat giderek pahalılaşırken, aldığımız maaşlar cebimize girmeden eriyor. Temel tüketim maddelerine art arda gelen zamlar ev geçindirmeyi daha zorlaştırırken yükselen döviz karşısında konut kiraları ve döviz olarak alınan kredi borçları ödenemez hale gelmiş durumda.

Ekonomik Krizden En Çok Etkilenen Kesimlerin Başında Kadınlar Geliyor

Halk olarak yaşadığımız ekonomik zorluklardan en çok etkilenen kesimlerin başında ise kadınlar geliyor. Piyasada ucuz ve esnek iş gücü olarak çalıştırılan kadınlar kriz sırasında patronlar tarafından ilk gözden çıkarılanlar oluyor. Artan işsizlik, bir yandan ev bütçesinde önemli bir gedik açarken, yükselen kreş fiyatları da hesaba katıldığında kadınlar eve giderek daha bağımlı hale gelmeye başlıyor.

Sadece Ekonomik değil Sosyal Önlemler de Alınmalı

Ay sonu ödenemeyen kiralar, taksitler, okul harçları aynı ev içerisinde beraber yaşayan insanların, ailelerin sadece ekonomik olarak değil; psikolojik olarak da etkilenmesine sebep oluyor. Ev içi şiddet vakalarının artma potansiyeli olan bugünlerde devletin ev içi şiddeti önleyici ve koruyucu önlemler alması her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Ücretsiz Eğitim, Sağlık, Ulaşım, Barınma Hakkımız!

Devletin sosyal politikalardan elini eteğini çektiği günümüzde eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarımız kamusal olarak karşılanmıyorken hükümetin kamusal kaynaklarını patronlara, sermaye sahiplerine ‘teşvik’ olarak tahsis etmesi kabul edilemezdir.

Kadın Eğitimi Kolektifi olarak sermayeyi değil, halkı rahatlatacak ekonomik önlemlerin alınması konusunda hükümeti uyarıyor ve sosyal önlemlerin de alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. Kadın Eğitimi Kolektifi’nin hükümetten talep ettiği 10 sosyal önlem aşağıdaki gibidir:

1-      Her bölgeye Şiddet Önleme Merkezleri bir an evvel hayata geçirilsin.

2-      Her bölgeye kadın sığınma evleri derhal açılsın.

3-      ALO 183 Hattı altyapısı sağlanarak tam teşekküllü şekilde hizmete geçirilsin.

4-      Çocukları istismar ve şiddetten koruyucu takip programları bir an önce hayata geçirilsin.

5-      Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından bağlanan yoksulluk maaşı artırılsın.

6-      Ev içi şiddet durumunda koruma emri alınabilmesi için yasada öngörülen adli yardım derhal hayata geçirilsin.

7-      Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bu hizmetleri sağlayabilmesi için daha fazla sosyal hizmet görevlisi istihdam edilsin.

8-      Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla bütçe ayrılsın.

9-      Okul öncesi yaştaki çocukların kaliteli eğitim alabileceği ücretsiz, kamusal kreşler kurulsun.

10-  Asgari Ücret bir an önce artırılsın.

 
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dans 6. Kez Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Umut Oldu04 Eylül 2018 Salı 13:04
  • Tatlısu Harnup Festivali Başlıyor04 Eylül 2018 Salı 13:01
  • “Yeşilırmak sonsuza dek türk kalacak”04 Eylül 2018 Salı 12:57
  • Kadın Eğitimi Kolektifi Hükümeti acil sosyal önlemler almaya çağırdı04 Eylül 2018 Salı 12:53
  • Harmancı, Dünya İdari Kentler Birliği genel kurul toplantısı'na katılacak04 Eylül 2018 Salı 12:50
  • Genç sanatçılar resim yarışması sergisi yarın açılıyor04 Eylül 2018 Salı 12:48
  • Avunduk, Merkez Bankası Başkanlığına atanan Günay’ı ziyaret etti04 Eylül 2018 Salı 12:45
  • Sendikal Platform, Başbakan Erhürman’ı ziyaret etti.04 Eylül 2018 Salı 12:02
  • Denktaş: “Kalkınma Bankası verimli çalışırsa önemi de o kadar artar”04 Eylül 2018 Salı 11:08
  • MEC-SEN grevde04 Eylül 2018 Salı 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti