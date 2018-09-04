Kadın Eğitimi Kolektifi Hükümeti acil sosyal önlemler almaya çağırdı

İçinden geçtiğimiz zor günlerde hayat giderek pahalılaşırken, aldığımız maaşlar cebimize girmeden eriyor. Temel tüketim maddelerine art arda gelen zamlar ev geçindirmeyi daha zorlaştırırken yükselen döviz karşısında konut kiraları ve döviz olarak alınan kredi borçları ödenemez hale gelmiş durumda.

Ekonomik Krizden En Çok Etkilenen Kesimlerin Başında Kadınlar Geliyor

Halk olarak yaşadığımız ekonomik zorluklardan en çok etkilenen kesimlerin başında ise kadınlar geliyor. Piyasada ucuz ve esnek iş gücü olarak çalıştırılan kadınlar kriz sırasında patronlar tarafından ilk gözden çıkarılanlar oluyor. Artan işsizlik, bir yandan ev bütçesinde önemli bir gedik açarken, yükselen kreş fiyatları da hesaba katıldığında kadınlar eve giderek daha bağımlı hale gelmeye başlıyor.

Sadece Ekonomik değil Sosyal Önlemler de Alınmalı

Ay sonu ödenemeyen kiralar, taksitler, okul harçları aynı ev içerisinde beraber yaşayan insanların, ailelerin sadece ekonomik olarak değil; psikolojik olarak da etkilenmesine sebep oluyor. Ev içi şiddet vakalarının artma potansiyeli olan bugünlerde devletin ev içi şiddeti önleyici ve koruyucu önlemler alması her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Ücretsiz Eğitim, Sağlık, Ulaşım, Barınma Hakkımız!

Devletin sosyal politikalardan elini eteğini çektiği günümüzde eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarımız kamusal olarak karşılanmıyorken hükümetin kamusal kaynaklarını patronlara, sermaye sahiplerine ‘teşvik’ olarak tahsis etmesi kabul edilemezdir.

Kadın Eğitimi Kolektifi olarak sermayeyi değil, halkı rahatlatacak ekonomik önlemlerin alınması konusunda hükümeti uyarıyor ve sosyal önlemlerin de alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. Kadın Eğitimi Kolektifi’nin hükümetten talep ettiği 10 sosyal önlem aşağıdaki gibidir:

1- Her bölgeye Şiddet Önleme Merkezleri bir an evvel hayata geçirilsin.

2- Her bölgeye kadın sığınma evleri derhal açılsın.

3- ALO 183 Hattı altyapısı sağlanarak tam teşekküllü şekilde hizmete geçirilsin.

4- Çocukları istismar ve şiddetten koruyucu takip programları bir an önce hayata geçirilsin.

5- Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından bağlanan yoksulluk maaşı artırılsın.

6- Ev içi şiddet durumunda koruma emri alınabilmesi için yasada öngörülen adli yardım derhal hayata geçirilsin.

7- Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bu hizmetleri sağlayabilmesi için daha fazla sosyal hizmet görevlisi istihdam edilsin.

8- Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla bütçe ayrılsın.

9- Okul öncesi yaştaki çocukların kaliteli eğitim alabileceği ücretsiz, kamusal kreşler kurulsun.