Kahve ve çay tüketimi bağırsakları tembelleştiriyor

Prof. Dr. Vedat Göral, fazla çay ve kahve tüketimine karşı uyararak “Su yerine sıkça çay veya kahve tüketmek kabızlığa neden olabilir. Kabızlık sorununa karşı senameki, zeytinyağı, yulaf ezmesi veya kepeği, yoğurt, kuru incir, kayısı, erik tüketebilirsiniz” dedi. Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, günlük hayatta fazla tüketilen çay ve kahvenin kabızlığa neden olabileceğine dikkat çekti.

Göral, kabızlık sorununun altında birçok sebebin olduğunu ifade ederek “Günlük hayattaki stres, hareketsizlik, masa başında uzun süre oturmak bağırsağı tembelleştiriyor. Muz, şeftali, aşırı çay, kahve asitli içecek tüketimi de kabızlığı tetikliyor. Katı gıda ve fast food tüketimi, sıvı gıda alamamak, lifli gıda yiyememek de en önemli sebeplerden” dedi.

Birçok hastalığın da kabızlığa neden olduğunu belirten Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti: Tiroid bezinin az çalışması, Alzheimer, demans, multipl skleroz gibi nörolojik rahatsızlıklar, kalın bağırsak ve rektum kanserleri, iyi huylu tümörler, hemoroid kabızlığa neden olabiliyor. Bazı kalp, tansiyon veya alüminyum içeren ilaçların, antidepresanların ya da kan yapıcı demir ve kalsiyum ilaçlar ile hormonal bozuklukların da etkisinden söz etmek mümkün. Korku, panik, depresyon veya çocukluk çağında geçirilen travmalar gibi psikolojik rahatsızlıklar da kabızlığı tetikleyebiliyor.”

Göral, kronik kabızlıkta beslenme değişikliğine gidilmesi gerektiğine değindi ve şu bilgileri verdi: “Kullanılan ilaçlar varsa, düzenli alınmalı, tuvalet ihtiyacı ertelenmemeli, spor yapılmalı, sık öğünler tercih edilmeli. Çay, kahve, sigara tüketimi azaltılmalı veya kesilmeli. Günde en az 2-2.5 litre su tüketilmeli. Zeytin, üzerine dökülen kekik ve zeytinyağı ile tüketildiğinde, kabızlık sorununa iyi gelir. Zeytinyağı, bağırsaktan yiyecek geçişini sağladığı için, sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketmek fayda sağlar.

Örneğin; 4 yemek kaşığı yoğurt içerisine, 2 kuru kayısı, 1 kuru incir, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı yulaf kepeği ve 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu karışımı yararlı olabilir. Senameki gibi bitkisel çayları ve yeşil çayını, ara sıra kullanmak yarar sağlar ancak her gün tüketmek doğru değil. Et tüketimi kısıtlanmalı. Gün içinde mutlaka armut, ayva, kuru kayısı, kuru incir gibi lif oranı yüksek meyvelerden tüketilmeli. Haftada en az 2 gün kuru baklagil tüketmeye özen gösterilmeli. Normal ekmek yerine kepekli ekmek tercih edilmeli. Probiyotik kullanımı da oldukça yararlı.”