Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği içerisinde her yıl düzenlediği “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasının bu yıl dördüncüsü yapılıyor. Yarışmanın süresi 21 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği içerisinde her yıl düzenlediği “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasının bu yıl dördüncüsü yapılıyor. Yarışmanın süresi 21 Mart tarihine kadar uzatıldı.



Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, resim yarışması, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 115’inci yıl dönümü nedeniyle KKTC devlet ve özel okullarında öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilere yönelik olarak düzenleniyor.



21 Mart tarihine kadar uzatılan yarışmanın ödül töreni 28 Mart Cuma günü saat 17.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.



Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi 228 6687 ve 228 7181 numaralı telefonlardan öğrenilebilecek.



YARIŞMANIN GENEL ESASLARI VE TAKVİMİ…



Resim yarışması, okul müdürlükleri tarafından planlanıp, okul öğretmenlerinin gözetiminde kendi okullarında yapılacak.



Yarışmaya katılacak öğrencilerin eserlerini, 15 Aralık-21 Mart tarihleri arasında tamamlamış olması gerekiyor. Eserler, 21 Mart mesai bitimine kadar okulların resim öğretmenleri tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.



Eserler, 35x50 cm boyutunda resim kağıdı üzerine, yağlı pastel boya ile çalışılacak.



Resimlerin ön yüzüne herhangi bir isim, kod ve işaret yazılmayacak. Resmin arka sağ üst köşesine öğrencinin, adı-soyadı, yaşı, sınıfı, okulu ve resim öğretmeninin adı-soyadı yazılacak.



ESERLERİ 5 KİŞİLİK SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRECEK



Yarışmaya katılan eserler, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile İlköğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından belirlenen 5 kişilik seçici kurul üyesi tarafından değerlendirilecek. En başarılı ilk 3 esere Ödül, Jüri Özel Ödülü ve Dr. Küçük Vakfı Özel Ödülü verilecek.



Yarışmaya, vakıf üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamazken, tüm eserler derece alsın ya da almasın Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilecek.