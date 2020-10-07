Kalp Hastalarına Aşı Uyarısı

Zaturre ve grip yaygın mikrobik hastalıklar olup, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü kişilerde daha ağır seyreder. Sonbahar ve kış aylarında artan grip ve zatürre özellikle kalp hastalarında ciddi sonuçlara neden olabilir.

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu yıl enfeksiyon hastalıklarından korunmanın her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Biruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş Bildirici “Kronik hastalığı olanlar, 65 üstü bireyler ve özellikle kalp hastaları grip ve zatürre enfeksiyonlarını daha ağır geçirirler ve kalp krizine kadar gidebilen sorunlar yaşayabilirler. Bu hastalarda aşı gerekli şekilde kullanıldığında önemli bir koruyucu olabilir.” uyarısına bulundu.

Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş Bildirici “Grip ve zatürre gibi enfeksiyon hastalıkları kan damarlarının fonksiyonlarının bozulmasına ve tansiyon düzensizliklerine neden olabilir. Özellikle kalp damar hastalığı olan veya kalp hastalığı açısından riskli kişilerde; sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin neden olduğu iltihap ani kalp krizi riskini arttırabiliyor.”dedi.

Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş Bildirici, kalp sağlığının korunmasında aşının önemine dikkat çekti ve kalp hastalıklarından korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Zatürre ve grip aşısı kimlere yapılmalı?

Zatürre aşısı(pneumococ); Streptococcus pneumoniae adlı bakteriye karşı yapılan aşıdır. Bu mikrop, solunum yollarına yerleşerek zatürre, menenjit ve sepsis dediğimiz kan zehirlenmesi gibi durumların ortaya çıkmasına neden olur. Sağlıklı bireylere göre kalp hastaları, bebekler ve 65 yaş üstü bireylerde yaşamı tehdit eden sonuçlar oluşabilir. Aynı şekilde kalp veya akciğer hastaları, şeker hastaları, siroz hastaları ile alkol veya sigara kullanan kişiler hastalığı daha ağır geçirir. Bu nedenle kalp hastalığı mevcut olan bireylerin aşılanması kalp krizi ve kalbe bağlı ölüm riskini azaltabilmektedir.

Grip de yine en yaygın mikrobik hastalıklardandır. Grip olan bireylerde kalp krizi geçirme riski ve kalp hastalığı nedeniyle ölüm riski artar. Grip aşısı kalp krizi gelişme riskini ve kalp krizine bağlı ölüm riskini azaltabilir.

Bu nedenle kalp hastalığı olan bireylerin aşı olması gerekli ve önemlidir.

Zatürre ve grip aşısı ne zaman yapılmalıdır?

Zatürre aşısı iki farklı bakteri tipe karşı uygulanır(PCV13 ve PPSV23). Kalp hastalarına bir kere(PCV13) uygulandığında ömür boyu koruyuculuğu vardır. PPSV23 aşısı ise bu aşıdan bir yıl sonra yapılır ve sonrasında tekrarlanmalıdır. Grip aşısı ise virüsün türü değiştiğinden her yıl tekrarlanmalıdır. Zatürre yılın herhangi bir zamanı yapılabilirken, grip aşısı için eylül-kasım ayları arasında uygundur.

Zatürre ve grip aşısı koronavirüsten korur mu?

Zatürre ve grip aşısı korona virüse karşı etkili değildir. Fakat koronavirüs hastalarının bir kısmı hastalık esnasında veya sonrasında gelişen zatürre veya grip nedeniyle hastalığı ağır geçirmekte ve bazı hastalarda ölümlere neden olmaktadır. Hastalık açısından riskli bireylerin aşı olması bu açıdan önemlidir. Dolayısı ile gelişebilecek ölüm riskini de azaltmış olur. Kalp hastalarında hem koronavirüs, hem zatürre hem de grip çok ciddi problemler oluşturabileceğinden, kalp hastalarında aşı kullanımı önerilir. Bu hastalarda aşı kullanımı kalp krizi ve hastalığa bağlı ölüm riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle özellikle kronik kalp hastalıklarında aşılamanın tedavinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

Kalp hastalarına zatürre ve gripten korunma önerileri

Sosyal mesafe, maske, kişisel hijyen önlemleri olmazsa olmaz

Kalp hastaları için enfeksiyon hastalıklarından korunmada sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni her dönem uygulanması gereken koruyucu önlemlerdir. Ancak koronavirüs gündeminde kalp hastaları izolasyon kurallarına uymalı ve koruyucu önlemleri titizlikle uygulamalıdır.

Bol lifli besinler bağışıklığı güçlendirir

Fasulye, nohut, yeşil sebzeler gibi bol lifli besinler tüketmek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Düzenli alındığında solunum yolu alerjilerinin azalmasına yardımcıdır ve kalp sağlığı için oldukça faydalıdır.

Grip ve zatürre savaşçısı sarımsağı düzenli tüketin

Yapılan çalışmalarda sarımsağın düzenli tüketilmesi durumunda bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirlenmiştir. Sarımsak, grip ve zatürre gibi enfeksiyonların daha hafif seyretmesini sağlar.

Düzenli meyve tüketimi ile kalp sağlığınızı koruyun

Düzenli meyve tüketimi hem bağışıklık sistemini hem de kalp sağlığını korur. Şeker oranı düşük, lifli meyveler tercih edilmelidir. Şeftali, portakal, avokado, çilek, limon gibi meyveler tercih edilebilir.

Düzenli egzersiz kalbi güçlendirir

Kalp hastalıklarından korunmak için düzenli fiziksel aktivite önem taşıyor. Özellikle açık havada yapılan yürüyüşler kalp damarlarını güçlendirir, tansiyonu düzenler ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Açık hava egzersizleri izolasyon kurallarına dikkat ederek mevsime uygun kıyafetler tercih edilerek yapılmalı, soğuk ve rüzgarlı havalarda yürüyüşler kısa tutulmalı veya ev ortamında yapılmalıdır.