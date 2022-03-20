Kalp Krizine Karşı Susamadan Su İçin

Günde en az 6 bardak su içmenin kalbimiz için de çok faydalı olduğunu belirten Erk, “Araştırmalara göre 2 bardak ve daha az su içenlerin kalp krizi riski daha fazla” dedi.

Suyun sağlığımız için ne kadar yararlı olduğunu biliyoruz ama gün içinde ya unuttuğumuz ya da susamadığımız için yeteri kadar içmiyoruz. Oysa susuz kalmanın başta kalp sağlığı olmak üzere vücut için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu hayati içecekle ilgili şu bilgileri verdi…

Faydaları saymakla bitmez

Vücudumuzun yüzde 70'i sudur. Su, vücutta bulunan her hücreye oksijen ve besin maddelerini ulaştırır, kan hacmini artırır, kalbin sağlıklı çalışmasını sağlar ve vücudu toksinlerden arındırır. Böbrek hastalıklarını, kabızlığı ve kas kramplarını önler. Enfeksiyonlardan korur, kilo kontrolü sağlar ve cildi nemlendirir. İnsanların büyük bir kısmı yeterince su içmez. Bu nedenle kronik olarak dehidrate yani susuz durumda yaşamaya devam ederek, sağlıklarını tehlikeyi atarlar.

Sağlığımızın sigortasıdır

Az miktarda su kaybı bile vücudun dengesini bozar, yorgunluğa, konsantrasyon azalmasına ve ağrılara neden olur. Yeterli ve doğru su içilmezse insan sağlığı tehlikeye girer. Sağlıklı yaşamak ve kilo almamak için düzenli su tüketmek şarttır. Su, bazal metabolizmayı hızlandırır. Bu istirahat halinde ve uyurken daha fazla enerji tüketmek dolayısıyla kilo almamak anlamına gelir. Yetersiz su ise insanı yorgun, şişman ve hasta yapar. Günde 6 ve daha fazla bardak su içenlerde kalp krizinden ölüm riski, günde 2 bardak ve daha az içenlerden çok daha az bulunmuştur. Çünkü su, kanın akıcılığını artırarak damarları ve kalbi korur. Yeterli ve doğru su içenlerde bazı kanser türlerinin daha az ortaya çıktığı saptanmıştır. Kalın bağırsak, mesane ve göğüs kanseri, yeterli su içenlerde daha az görülmektedir.

Genellikle çay, kahve ve asitli içecek tüketiyorsanız dikkat!

Çay, kahve ve asitli içeceklerden alınan su asla gerçek suyun yerine geçmez. Bu tür içecekler idrar söktürücü etkileriyle vücudun daha da susuz kalmasına neden olurlar. Yeterince su içilmediği takdirde vücutta toksinler birikir, metabolizma yavaşlar, kronik hastalıklar, ağrı gibi şikayetler ve kilo artışı gerçekleşir.

Ne kadar içilmeli?

Erişkin bir insan akciğer, deri, bağırsak hareketleri ve idrarla günde ortalama olarak 2-2.5 litre su kaybeder. Kaybedilen bu suyun mutlaka yerine konulması gerekir. Su içmeyi sevmiyorsanız suyun içine salatalık, tarçın, nane yaprağı, zencefil ya da elma dilimleri ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

Kaynaklar giderek kirleniyor

Ne yazık ki dünyada artık temiz su kaynaklarına erişim çok zordur. Endüstriyel kimyasallar, kimyasal gübreler, tarım ilaçları, petrokimyasallar, evsel ve endüstriyel atıklar su kaynaklarını kirletmektedir. Su kaynaklarının bu kimyasallardan arınması için yeterli teknolojik imkanlar maalesef kısıtlıdır.

Açlıkla susuzluğu birbirine karıştırmayın

İnsanlar genel olarak açlık ve susuzluk hislerini birbirine karıştırma eğilimindedir. Vücut susuz kaldığı zaman bu his insanların önemli bir kısmında açlık olarak algılanır ve yemek ihtiyacı ortaya çıkar, böylelikle fazla kalori alınmış olur. Bu nedenle açlık hissi duyduğunuzda önce su için.