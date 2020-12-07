Kamu-İş 32 Yaşında

“En önemli ilkemiz, tüm siyasi görüşlerden bağımsız ve tarafsız olarak sizleri birbirinden ayırmadan hareket etmek, bir bütün halinde tutmaktır. Bilmemiz gerekir ki ancak ‘bir’ olursak, ‘ben’ demez ‘biz’ dersek var oluruz… ‘Bir’ olursak emeğin, alın terinin önüne çıkarılan tüm engelleri aşabiliriz.” MÜCADELEMİZ SÜRECEK Bu anlayışla bugüne kadar Toplu İş Sözleşmesinde bizi ayıran kıdem tazminatı gibi haksızlıkların ortadan kaldırılması için çalıştık ve başardık” diyen Serdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Terfi düzenlemelerinin, tüm üyelerin yararlanacağı şekilde olması için mücadele ettik. Bu uğurda hiç yılmadık, ödün vermedik…

Peki bitti mi? Elbette hayır…

Mücadelemiz ‘biz’ oldukça, ‘bütün’ oldukça, Kamu-İş var oldukça sürecek. ASLA ÖDÜN VERMEDİK Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kamu-İş yönetimi olarak koşullar ne olursa olsun tutarlı ve ilkeli bir duruş sergilemeye çalıştık. Sorumluluklarımızdan asla ödün vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz… Sizden aldığımız destekle, bizden önce görev yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için mücadele edeceğiz.”