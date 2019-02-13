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Kamu-İş hükümeti ve Meclis’i yerel iş gücü istihdamını teşvik tüzüğünü olumlu karara bağlamaya davet etti

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Serdaroğlu, “KKTC Hükümeti’nin ve Meclisi’nin, bu konuyu partisel değil, vatandaşlarımızın haklarını gözeterek, geleceğini düşünerek değerlendirerek, olumlu karara bağlamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kamu-İş hükümeti ve Meclis’i yerel iş gücü istihdamını teşvik tüzüğünü olumlu karara bağlamaya davet etti

Kamu-İş, hükümeti ve Meclis’i, Yerel İş Gücü İstihdamını Teşvik Tüzüğü’nü, vatandaşların haklarını gözeterek, geleceğini düşünerek değerlendirmeye ve konuyu olumlu karara bağlamaya davet etti.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu gündeminde bulunan, KKTC Vatandaşı Yerel İş Gücü İstihdamını Teşvik Tüzüğü’nün günlerdir tartışıldığını ancak hükümet ortakları arasında bir mutabakat sağlanamadığının görüldüğünü kaydetti.

Taslak tüzükte öngörülen ek maaş desteğinin amacının, önce KKTC vatandaşlarının istihdamını teşvik, sonra da asgari ücretle çalışanların alım güçlerini artırmak olduğunu belirten Serdaroğlu, “Çalışanların sendikalaşması koşulu, çalışanlarla işverenler arasında karşılıklı hak ve menfaatlerinin korunması çalışma koşullarının düzenlenmesi ve en önemlisi de güvencesiz kaçak işçiliğin önlenmesini sağlayacaktır” dedi.

Örgütlü toplumun gelecekte toplumsal başarı ve güvence demek olduğunu, KKTC Hükümeti’nin öncelikli görevinin ise KKTC vatandaşlarına güvenceli bir iş ve insanca bir yaşam imkanı yaratmak olduğunu ifade eden Serdaroğlu, bu nedenle, özel sektörde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkında ve ek maaş desteği tüzüğüne karşı tavır koyanların mantığını anlamanın mümkün olmadığını belirtti.

“Emek en yüce değerse, emeğin sömürülmesine tüm kesimler karşı durmak zorundadır“ diyen Serdaroğlu, bu nedenle bu konuya, kişisel ve zümresel çıkarlarla değil, toplumsal çıkarlarla ve geleceği düşünerek bakmak zorunda olduklarını ve popülizmin kimseye yararı olmayacağını belirtti.

Serdaroğlu, “KKTC Hükümeti’nin ve Meclisi’nin, bu konuyu partisel değil, vatandaşlarımızın haklarını gözeterek, geleceğini düşünerek değerlendirerek, olumlu karara bağlamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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